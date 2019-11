Volební model: SPD kleslo pod hranici pěti procent. Piráti a ODS posílili

Předseda SPD Tomio Okamura Autor: čtk

Největší podporu voličů mělo v říjnu podle Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) nadále hnutí ANO s 33,5 procenta. V porovnání se zářijovým šetřením si hnutí premiéra Andreje Babiše o 3,5 bodu polepšilo. Posílili také druzí Piráti a třetí ODS. Podpora SPD klesla na 4,5 procenta, tedy pod pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do dolní komory. Podle CVVM ale nelze vzhledem k intervalům spolehlivosti a váhání voličů říci, zda by se do Sněmovny dostalo, či nedostalo.