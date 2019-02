Vnitro chce jednotný seznam voličů, nyní si je vedou obce samy

Ministerstvo vnitra chystá nový informační systém správy voleb, jehož součástí má být i jednotný seznam voličů. V něm by byl údaj o omezení svéprávnosti hlasovat uveden pouze u těch osob, u nichž o tom výslovně rozhodl soud. Změnila by se tak dosavadní praxe, kdy si voličské seznamy vedou obce samostatně. Uvedl to mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška v reakci na výtky veřejné ochránkyně práv.