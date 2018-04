Učitelé dostali v listopadu 2017 přidáno plošně 15 procent. Máte informace o tom, že někde k takovému růstu nedošlo, respektive se tak stalo na úkor osobního ohodnocení, a učitelé se obrací na soudy?

Jednalo se o 15procentní zvýšení tarifních platů. V průměru za rok 2017 dosáhly osobní příplatky výše 940 korun. Odměny byly v průměru 2062 korun. Mám informace, že pouze na menší části škol došlo k úpravám výše osobních příplatků. Teprve nedávno byl ukončen rozpis rozpočtu jednotlivým školám a bylo uzavřeno dohadovací řízení k rozpočtu. Spíše by se jednalo o krácení na úkor objemu odměn. Ty se většinou vyplácejí na konci školního a kalendářního roku. Do konce dubna mají odbory školství na krajských úřadech dát bilanci požadavků na posílení rozpočtu a po vyčíslení bude ministerstvo chtít jednat v rámci vlády o vyřešení současných nedostatků. Jako sociální partner chceme být do těchto jednání zapojeni a podpořit posílení rozpočtu. Od našich členů nemáme podnět, že by někdo požádal o právní zastoupení, co se týká neoprávněného snížení osobních příplatků.





Jak dopadlo jednání s ministrem školství v demisi Robertem Plagou? Vláda slíbila, že do roku 2021 porostou platy učitelů na 150 procent jejich současné hodnoty. Znamenalo by to růst na 47 400 korun, pokud vycházíme z toho, že průměrná hrubá mzda učitelů byla v roce 2017 31 600 korun.



Jednání probíhají, připravuje se státní rozpočet na rok 2019 a střednědobé výhledy, kde by objemy prostředků na navýšení pedagogických i nepedagogických pracovníků ve výši více jak deset miliard korun měly být zakomponovány. Jednali jsme i s ministerstvem financí. Příští týden na malé školské tripartitě a následně 9. května na tzv. velké tripartitě je na programu financování školství a budeme chtít ujištění o konkrétním plánovaném navýšení. Bude jasné i stanovisko zaměstnavatelů k této vládní prioritě.





Čeští učitelé měli v roce 2014 ze zemí EU i OECD nejnižší platy v poměru k platům vysokoškoláků. Daří se tento trend změnit?

Daří pouze částečně. Dynamika platů i v jiných odvětvích je znatelná. A proto usilujeme, aby trend z minula, kdy se více přidávalo ve školství, byl dynamičtější. Je nás 211 tisíc zaměstnanců a každé procento přidání jsou násobky miliard korun.

Platy učitelů základních škol v relaci k platům ostatních vysokoškolsky vzdělaných pracovníků

Pozn.: Údaje zemí OECD za rok 2014. Zdroj: Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu, projekt Národohospodářského ústavu AV ČR





Dá se říci, že ČR hrozí nedostatek učitelů? Kolik jich podle vás chybí?

Ano hrozí. Je to velké riziko a bohužel neexistuje přesná statistika. Připravovaný registr učitelů byl spolu s kariérním systémem smeten ze stolu. Ale o nedostatku učitelů i některých nepedagogických profesí otevřeně hovoří ředitelé škol. Upozorňujeme na to také a po politicích chceme řešení. Větší motivaci a podporu atraktivnosti učitelské profese.

Kolik absolventů pedagogických fakult by mělo nastupovat do školství, aby se průměrný věk učitelských sborů nezvyšoval? (pozn. red. podle údajů ČSÚ to je nyní asi polovina absolventů)



Jedna věc je počet nastupujících absolventů, druhá zvyšující se věk odchodu do důchodu. Generační obměna ve školství silně pokulhává. Každý absolvent, který po dvou až třech letech neodejde ze školství, je přínosem. Výraznější dynamika zvyšování platů může přispět k tomu, aby nastupovalo více mladých učitelů a učitelek.

Zvýšení platů není tak vysoké, uvádějí sami učitelé Z údajů portálu Platy.cz, jenž mapuje platy na pracovním trhu v rámci různých profesí, vyplývá, že se platy učitelů nezvýšily celkově o 15 procent. „Podle dat shromážděných na našem platebním portálu Platy.cz, kam informace o svých hrubých mzdách včetně odměn zadávají sami zaměstnanci, si učitelé na základních školách polepšili o 8 procent, na středních dokonce jen o 3 procenta,“ uvedl Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz, pod který Platy.cz patří. Pro Euro.cz Novák dodal: „Došlo ke zvýšení tarifních platů, tedy navýšení částek v jednotlivých platových třídách. Na Platy.cz evidujeme celkové odměny včetně bonusových odměn. Odrážejí tedy celkový reálný příjem v dané profesi a regionu.“ Data mají asi od tisícovky učitelů.

Nejlépe hledají uplatnění mimo školství ti, kteří učí jazyky nebo technické předměty. Podle údajů ČSÚ nastupuje do škol necelá polovina absolventů pedagogických fakult. Do pěti let pak odchází další čtvrtina mladých učitelů do soukromého sektoru. Učitelská platforma, jež loni v listopadu varovala před tím, že zvýšení tarifních platů učitelů může být na úkor osobního ohodnocení, nyní uvedla, že se černý scénář nenaplnil. „Osobní hodnocení jsme nesnižovali, protože se jedná o nezákonný postup. Tarify narostly podle předpisů, peníze přišly v nebývale štědré výši, v roce 2017 byly největší prémie pro všechny za posledních 15 let,“ řekl redakci Euro.cz ředitel Základní školy K. V. Raise Jaroslav Jirásko z Lázní Bělohrad.

Dále čtěte: