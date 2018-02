Ondřej Šteffl: Změna je trvalý stav

„Ve ScioŠkolách víme, že toho o učení moc nevíme. V hlavách dětí probíhají složité procesy, do kterých máme jen malý vhled, ale tradiční škola se chová, jako by tomu všemu rozuměla,“ říká Šteffl. Děti v jeho školách nedostávají známky a učí se jinak, než to zažila generace jejich rodičů. Šteffl si myslí, že je zbytečné děti do učení nutit, protože to je jejich přirozenost. A dát jim čas, aby ke zlomkům samy dospěly.

Po revoluci jste zakládal první soukromou školu – víceleté gymnázium PORG, teď zakládáte základní školy Scio. Jak se změnilo od té doby školství, rodiče, žáci?

Celá společnost se změnila. Tenkrát jsme byli plní úžasného nadšení, jak vybudujeme krásný svět, a teď bych řekl, že jsme otrávení, že ten svět, není takový, jak jsme si představovali, a přestáváme mu rozumět.

Já mám pocit, že školy zůstaly stejné.

Ano, moc se nezměnily. Mají interaktivní tabule, ale učení probíhá většinou stejně. Ale my jsme se změnili a část rodičů se změnila, chce jiné školy, než do jakých sami chodily.

Jak jste se změnil vy?

Jsem starší a snad trochu moudřejší… Ale vážně, ve ScioŠkolách se toho stále učíme spoustu z kognitivních věd, z psychologie, koukáme, co všechno se děje ve vzdělávání ve světě, třeba v Brazílii je spousta zajímavých škol.

Jezdíte se učit do Brazílie?

Jezdíme. Babičky a dědečkové dětí, které dnes chodí do školy, v naprosté většině do škol nechodili. Když my dnes u nás uděláme něco jinak, tak prarodiče říkají svým dětem: To jste se zbláznili posílat své děti do ScioŠkoly! Vždyť tam se neznámkuje, děti si tam dělají, co chtějí, to je potopa, konec světa. V Brazílii jsou šťastní, že jejich vnukové chodí do školy a ptají se, jak to tam vypadá. Česká generace, která chodila do škol, si na ně zvykla a dnes trvá na tom, že to musí být stejné.

Proč? Vždyť většina z nich nevzpomíná na školu ráda.

Ale vydrželi jsme to, prošli jsme jí. A jak jsme dobří, že? Mozek každého z nás si vytváří příběh života a jen nerad ho mění. Museli bychom si přiznat, že kdybychom chodili do jiné – lepší – školy, mohli jsme být někde dál, než jsme. Vy jste mohla být šéfredaktorkou nebo majitelkou novin, třeba, nebo dirigentkou.

To bych snad ani nechtěla. Prošla jsem sice blbou školou, ale jsem spokojená.

Kdybyste prošla nějakou jinou školou, mohla jste být jinde. Já jsem například už dávno mohl mít síť ScioŠkol po celém světě, nebo jsem mohl být třeba cestovatelem. Chodil jsem na matfyz a dlouho jsem všude vykládal, jak to byla skvělá škola. Byla, ale nějakou dobu mi trvalo, než jsem zhodnotil, že poslední dva roky jsem se už vlastně nic užitečného nenaučil. Kdybych místo toho odjel do Ameriky, mohl jsem se naučit perfektně anglicky, mohl jsem získat úplně jiné zkušenosti. Nehledě na ten promarněný čas na základní a střední škole, kde jsem se stovky hodin nudil, což mozku prospívá asi tak jako tělu být přivázaný k židli.

