USA sníží příspěvek do pokladny NATO, z 22 procent na šestnáct

Americký prezident Donald Trump Autor: čtk

Americká vláda se chystá podstatně omezit své příspěvky do pokladny Severoatlantické aliance. Uvedla to ve středu televize CNN s odvoláním na americké činitele a zdroje NATO. Dosud tvoří americký příspěvek 22 procent přímých odvodů do alianční pokladny, snížit se má na 16 procent. Podle agentury DPA se na úpravě příspěvků do rozpočtu státy NATO dohodly před nadcházejícím summitem v Londýně.