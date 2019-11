Flinty budou. Maňana

A co si budeme povídat, Němci jsou mezi těmi černými pasažéry společné bezpečnosti ti nejčernější. Nejen, že by těch dvanáct českých gripenů mělo při bojeschopnosti německého letectva zřejmě v případě konfrontace vzdušnou převahu, ale Bundeswehr má dnes problém i s tím, do čeho své vojáky obout, aby nechodili ve vlastních teniskách.

Osobu, která se na tomto tristním stavu osobně podepsala, bývalou ministryni obrany Ursulu von der Leyen, Merkelová šikovně upíchla do čela Evropské komise. Takže co teď s tím?

Co jiného, než to hezky posunout v čase a přihlásit se, že Německo bude dávat na obranu ta dvě procenta HDP už na začátku třicátých let. Pro srovnání, náš Babiš slibuje rok 2024.