„Únava z prezidenta“. Důvěra Rusů v Putina klesla nejníže za posledních 13 let

Putin je i tak s přehledem nejdůvěryhodnějším politikem v Rusku - druhému v pořadí Sergeji Šojguovi věří pouhých 13,7 procenta dotázaných. V kategorii popularity si ruský prezident vede o poznání lépe. Podle průzkumu agentury FOM má nyní Putina v oblibě 57 procent lidí. I zde je však patrný pokles, oproti minulému měsíci o tři procenta.

„Roste počet těch, kteří jsou ochotni poděkovat Putinovi za to, co udělal, ale myslí si, že už se vyčerpal a že jsou nezbytné změny,“ řekl Kalačov. Vysoký rozdíl mezi Putinovou důvěryhodností a oblibou expert interpretuje tak, že se ruští voliči obecně bojí náhlých zvratů a především že dosud nevidí k Putinovi žádnou alternativu. To se dobře ukázalo loni v březnu v prezidentských volbách, kdy pro něj hlasovalo přes 76 procent voličů. Nynější stav však přirovnal k povolební kocovině: „Život se nezlepšuje, se zahraniční politikou se to přehání, pohádce o rozvoji už lidé nevěří, roste skepse.“

„Pokud se snižuje životní úroveň, začíná sílit pocit, že se něco musí změnit,“ říká politický expert Abbas Galljamov. „Lidé nemají zásadní výhrady k (politickému) kurzu (Putina), vadí jim, že se snižuje životní úroveň.“ Podle něj se tento trend objevil už loni v létě, nicméně režim zatím bezprostředně neohrožuje.

Expert soudí, že zde existuje potenciál k růstu Putinovy obliby, který představuje například rekonstrukce vlády premiéra Medveděva. Naopak Kalačov předpovídá další pokles jeho popularity, neboť ruské občany teprve čeká první faktura za bydlení a komunální služby po novoročním zdražení. Rovněž se zvedly ceny benzinu, ačkoliv vláda slibovala jejich pokles. Stoupla také DPH.

Podivný azovský incident hraje do karet Putinovi i Porošenkovi

Dále čtěte: