Trumpova cla na čínský dovoz zaplatí Američané, tvrdí Fed

V praxi to tak znamená, že dodatečné náklady na cla, které podle odhadů činí ročně zhruba 40 miliard dolarů (926,3 miliardy korun), nesou firmy v USA a nakonec američtí zákazníci, vyplývá ze studie Federální rezervní banky (Fed) v New Yorku.

Kvůli americko-čínské obchodní válce americký Úřad celní a hraniční ochrany (CBP) zvyšuje dovozní ceny čínského zboží při vstupu do země až o 25 procent. Pokud by čínské firmy absorbovaly tyto náklady, musely by své ceny snížit až o 20 procent, aby byly na úrovni, která by americkým výrobcům, velkoobchodu i maloobchodníkům umožnila udržovat jejich vlastní ceny a zisky stabilní. To se však podle americké centrální banky neděje.