Trump zrušil schůzku s Putinem kvůli incidentům v Kerčském průlivu

„Vzhledem k faktu, že lodě a námořníci nebyli vráceni z Ruska na Ukrajinu, jsem se rozhodl, že by bylo pro všechny zúčastněné strany nejlepší mé původně plánované setkání s prezidentem Vladimirem Putinem v Argentině zrušit,“ napsal Trump na twitteru. Dodal, že jakmile se situace vyřeší, rád uspořádá s Putinem summit.

Trump tento týden pohrozil, že kvůli události na Krymu žádné jednání s Putinem nebude. „Možná na tu schůzku nepůjdu. Možná na tu schůzku dokonce nepůjdu. Nelíbí se mi ta agrese. Vůbec tu agresi nechci,“ řekl v rozhovoru s deníkem The Washington Post. Konečné rozhodnutí podmínil úplnou zprávou, kterou mu o incidentu podá jeho bezpečnostní tým. Před dnešním odletem ale novinářům řekl, že o schůzce přemýšlel a že si myslí, že je vhodná doba se s Putinem sejít. Krátce poté ale na twitteru oznámil, že bude nejlepší debatu s ruským prezidentem zrušit.

Summit 20 nejsilnějších ekonomik světa bude v pátek a v sobotu v argentinské metropoli Buenos Aires. „Doufám, že v Argentině budu moci pohovořit s Trumpem. Doufám, že můžeme jednat o překážkách obchodu,“ reagoval na Trumpovo dřívější vyjádření o možném odvolání schůzky ruský prezident Putin. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov předtím uvedl, že schůzka je dohodnutá a že Rusko žádnou jinou zprávu od Washingtonu nemá.

