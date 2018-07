Trump vypadal vedle Putina ponížený a slabý, píší americká média

Podle amerických médií zašel Donald Trump na summitu v Helsinkách dál, než kdokoli z jeho předchůdců: přijal vysvětlení nepřátelského zahraničního vůdce ke zjištění svých vlastních zpravodajských agentur, napsal americký list The New York Times v komentáři k pondělnímu setkání Trumpa a Putina. Časopis Time v komentáři zase uvedl, že americký vůdce vypadal vedle Putina ponížený a slabý.

„Namísto toho, aby bránil Spojené státy proti těm, kteří by je mohli ohrozit, zaútočil na své vlastní občany a instituce. Namísto toho, aby se postavil Putinovi, protivníkovi s dobře zdokumentovanými záznamy o jeho krocích proti USA, bez jakýchkoli výhrad ho chválil,“ komentoval summit The New York Times. Dodal, že v souvislosti s jeho vystoupením v Helsinkách by si tak mnozí mohli položit otázku, která se kolem Trumpa vznáší již delší dobu: Má na něj něco Rusko?

„Ti, kdo znají prezidenta Trumpa dlouhá desetiletí, dosvědčí, že bývalý realitní magnát z New Yorku se nejvíce ze všeho obává dvou věcí: být ponížený a vypadat slabě. Na setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem se mu přihodilo obojí,“ uvedl k pondělní schůzce časopis Time.

Ačkoli schůzka nepřinesla žádný velký průlom, Putin v očích svého domácího publika obratně zvítězil, míní podle agentury AP Alexander Gabujev z moskevského centra Carnegie. A to zejména odražením obvinění, že se Rusko vměšovalo do voleb ve Spojených státech, vlastními obviněními vůči Spojeným státům. Nicméně ruští komentátoři přímo nemluví o tom, že Putin porazil Trumpa. Místo toho vyjadřují sympatie vůči americkému prezidentovi, kterého líčí jako oběť iracionální kritiky doma, a spojují s ním naději na zlepšení vztahů.

Velkým vítězem pondělního setkání amerického a ruského prezidenta v Helsinkách je Vladimir Putin, napsal britský list The Guardian. Podle listu The Times zanechala cesta šéfa Bílého domu do Evropy nepříjemnou pachuť. Zatímco ke spojencům byl totiž hrubý, k Putinovi se choval servilně. Spojenectví, na kterých byl založen současný světový řád, jsou podle The Times v ohrožení. Také podle internetového deníku The Independent možná na helsinském summitu zazněl startovní výstřel k závodu o demontáž současného světového řádu.

Pokud je Putin velkým vítězem, jednou z poražených je podle The Guardianu i britská premiérka Theresa Mayová, se kterou se Trump setkal krátce před summitem v Helsinkách. „Útok novičokem v Salisbury nehrál v Helsinkách prakticky žádnou roli,“ poznamenal britský list s odkazem na březnovou otravu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije na jihu Anglie.

„Mlčení Trumpa k Ukrajině bylo ostudné. Asi nejvíce znepokojivé ale byla neochota amerického prezidenta bránit svou vlastní zemi, když byl dotázán, zda si myslí, že se Rusko vměšovalo do amerických voleb. Je těžko představitelné, že by byť jediný z jeho předchůdců zastával tak proruskou politiku,“ uvedl list The Times, podle kterého zanechal summit v Helsinkách nepříjemnou pachuť, „jejímž cílem je iritovat Západ“.

Ruský prezident Vladimir Putin na setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem dosáhl hned dvou svých cílů: mezinárodní legitimity a uznání Ruska jako světové velmoci. V reakci na helsinský summit to napsal španělský list La Vanguardia. Také podle nizozemského listu De Telegraaf Trump summitem šéfovi Kreml dopomohl zpět na špici mezinárodní politiky. Podle švýcarského deníku Neue Zürcher Zeitung se šéf Bílého domu z Helsinek vrací stejně jako ze Singapuru jen s vágními sliby.

Dále čtěte: