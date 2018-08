Trump odebral bývalému šéfovi CIA prověrku. Viní ho ze „zasévání chaosu“ v Bílém domě

„Pan Brennan v poslední době zneužil svého postavení bývalého vysokého amerického úředníka s přístupem k vysoce citlivým informacím a učinil na internetu a v televizi několik nepodložených a urážlivých obvinění a divokých výpadů vůči této administrativě,“ citovala mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová z Trumpova prohlášení.

Podle Brennana je Trumpovo rozhodnutí politicky motivované. „Opatření je součástí rozsáhlých snah potlačit svobodu slova a potrestat (své) kritiky,“ napsal na svém twitteru s tím, že ve svém počínání neustane.

Bývalý šéf CIA v současné době působí jako bezpečnostní analytik televize NBC a patří k hlasitým Trumpovým kritikům. Například po nedávném rusko-americkém summitu kritizoval, podobně jako řada dalších, Trumpovo vystoupení na tiskové konferenci v Helsinkách. Brennan uvedl, že to lze označit za velezradu. Trump se před novináři podle některých nedokázal prezidentovi Vladimiru Putinovi postavit, pokud jde o ruskou roli v amerických volbách.

It’s astounding how often you fail to live up to minimum standards of decency, civility, & probity. Seems like you will never understand what it means to be president, nor what it takes to be a good, decent, & honest person. So disheartening, so dangerous for our Nation. https://t.co/eI9HaCec1m