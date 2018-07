Trump zvažuje, že odebere bezpečnostní prověrku svým kritikům

Postiženým by podle mluvčí Bílého domu Sarah Sandersové mohl být bývalý šéf Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Brennan, který po rusko-americkém summitu v Helsinkách obvinil Trumpa z velezrady. Dále mluvčí jmenovala bývalého šéfa FBI Jamese Comeyho, bývalého ředitele Národní agentury pro bezpečnost Michaela Haydena, bývalého ředitele zpravodajských služeb Jamese Clappera, bývalou bezpečnostní poradkyni Bílého domu Susan Riceovou a bývalého zástupce šéfa FBI Andrewa McCabea.

Tito lidé podle Sandersové „vznášeli vůči prezidentovi neopodstatněná obvinění“ a „politizovali a v některých případech i zpeněžili“ skutečnosti vyplývající z jejich služebního postavení a z bezpečnostní prověrky.

Republikánský senátor Rand Paul v pondělí na twitteru obvinil Brennana, že „vydělává miliony dolarů vyzrazováním tajností mainstreamovým médiím k útokům na Donalda Trumpa“. Vyzve prý prezidenta, aby Brennanovi, který v současné době působí jako bezpečnostní analytik televize NBC, prověrku odebral.

Is John Brennan monetizing his security clearance? Is John Brennan making millions of dollars divulging secrets to the mainstream media with his attacks on @realDonaldTrump ?