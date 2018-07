Trump jednal s Junckerem. USA a EU chtějí nulová cla na průmyslové zboží

„Setkali jsme se tu v Bílém domě, abychom zahájili novou fázi ve vztazích mezi Spojenými státy a Evropskou unií, fázi blízkého přátelství, silných obchodních vztahů, ze kterých budou těžit obě strany,“ uvedl na tiskové konferenci Trump a dodal, že pokud s USA a EU spojí, mohou učinit svět lepším a bezpečnější. Před časem přitom americký prezident označil EU za jednoho z jednoho z mnoha nepřátel, které Spojené státy mají.

„Především jsme se dohodli, že budeme společně usilovat o nulová cla, nulové necelní bariéry a nulové subvence na průmyslové zboží vyjma automobilů,“ řekl Trump po setkání s Junckerem v Bílém domě. „Budeme také pracovat na tom, abychom snížili bariéry a zvýšili obchod ve službách, chemikáliích, léčivech, zdravotnických výrobcích a sóje,“ dodal prezident.

Evropská unie podle Trumpa začne „téměř okamžitě“ nakupovat mnoho sóji od amerických zemědělců. „Evropská unie chce ze Spojených států dovážet více zkapalněného zemního plynu,“ uvedl dále prezident s tím, že EU bude z USA plyn nakupovat „masivně“. Trump se s Junckrem podle svých slov dohodl také na zahájení jednání o snížení byrokracie ve vzájemném obchodu, ale také na společném úsilí o reformu Světové hospodářské organizace (WTO). „Také vyřešíme otázku cel na ocel a hliník a odvetná cla,“ zakončil Trump, aniž by sdělil podrobnosti.

Juncker na tiskové konferenci potvrdil, že v Evropě vznikne více terminálů sloužících k dovozu zkapalněného zemního plynu z USA a že EU bude dovážet více americké sóji. „Dokud jednáme - vyjma případu, že by jedna ze stran jednání zastavila - zdržíme se uvalování dalších cel a přehodnotíme existující cla na ocel a hliník,“ řekl také předseda Evropské komise. „Bylo to dobré a konstruktivní setkání,“ zakončil Juncker.

„Přišel jsem pro dohodu, učinili jsme dohodu. EU nadále hájí volný a spravedlivý obchod,“ dodal později na twitteru předseda Evropské komise. Ani on neposkytl podrobnosti k otázce amerických cel na ocel a hliník. Ve společném prohlášení, které zveřejnil, stojí pouze to, že EU a USA chtějí tuto otázku a otázku odvetných cel „vyřešit“.

