EU má připravenou odvetu na omezení vývozu aut do USA. Zvažuje cla na uhlí a léky

Evropská unie by mohla zavést cla na uhlí, léky a chemické výrobky ze Spojených států. K opatření by přistoupila, pokud americký prezident Donald Trump zavede omezení na dovoz evropských aut do USA. Informoval o tom německý list WirtschaftsWoche. Evropská komise (EK) předpokládá, že opatření by se dotklo dovozu zboží v celkové hodnotě 8,5 miliardy eur (zhruba 220 miliard korun).