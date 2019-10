Trump hrozí Turecku. V případě prohřešků zničíme vaši ekonomiku, vzkázal

„Jak jsem se už dříve jasně vyjádřil a teď to jen zopakuji, pokud Turecko udělá něco, co já, se svou velkou a nepřekonatelnou moudrostí, budu považovat za nepřípustné, pak totálně zničím a vyhladím tureckou ekonomiku,“ napsal Trump na twitteru. Na adresu Turecka pak dodal: „Musí se, spolu s Evropou a dalšími, postarat o bojovníky ISIS (Islámského státu) a jejich rodiny. Spojené státy toho udělaly mnohem víc, než kdo čekal, včetně toho, že se jim podařilo stoprocentně dobýt chalífát ISIS. Nyní je načase, aby i ostatní v regionu, někteří velmi bohatí, začali chránit své vlastní území. USA JSOU SKVĚLÉ!“

Jak uvedl mluvčí Pentagonu Jonathan Hoffman, ministr obrany Mark Esper a náčelník generálního štábu generál Mark Milley již svým tureckým protějškům sdělili, že jednostranná vojenská operace v kurdské části Sýrie je pro Turecko riziková. Hoffman dodal, že Pentagon spolupracuje se svými spojenci a koaličními partnery a snaží se Ankaře zdůraznit, že by její akce mohla mít „destabilizující účinky“ pro Turecko i celý region.

....the captured ISIS fighters and families. The U.S. has done far more than anyone could have ever expected, including the capture of 100% of the ISIS Caliphate. It is time now for others in the region, some of great wealth, to protect their own territory. THE USA IS GREAT!