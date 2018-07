Třetina europoslanců si prý přivydělává bokem. Čeští zástupci analýzu kritizují

Česká pobočka TI v doprovodné tiskové zprávě tvrdí, že z 21 českých europoslanců jich v analýze figuruje deset. Dnes české zastoupení upřesnilo, že uvedené částky jsou součtem doplňujících příjmů od začátku mandátu poslanců v červenci 2014.

„Jan Keller (41 tisíc až 194 tisíc eur), Pavel Svoboda (35 tisíc až 181 tisíc eur) a Miroslav Poche (24 tisíc až 48 tisíc eur) tvoří trojici českých europoslanců s vyšším výdělkem z vedlejší činnosti,“ napsalo české zastoupení TI. „Problematické je především široké rozpětí uvedené kategorie příjmů Jana Kellera a Pavla Svobody,“ uvádí tisková zpráva.

„Považuji postup Transparency International a jejího českého zastoupení za mírně řečeno silně neprofesionální. Nejprve se veřejnosti vsugeruje, že někteří europoslanci si ke svým nesporně vysokým platům přivydělávají bokem miliony ročně, pak se celá částka vydělí, aby se nakonec zjistilo, že se jedná řádově o několik tisíc korun měsíčně,“ uvedl Keller. V první reakci na úterní analýzu, kdy nebylo zřejmé, že suma se týká celého poslaneckého období, Keller uvedl, že částka zahrnuje jeho dřívější příjem před nastoupením mandátu. Takové vysvětlení ale TI EU odmítla.

Na webu europarlamentu má Keller přiznání příjmů z května 2017. V něm vedlejší příjmy v souběhu s poslaneckým mandátem přiznává, a to v kategoriích do 499 eur a od 500 do 1000 eur měsíčně za publikační činnost a za působení na univerzitě. Uvádí ještě přiznání z června 2014, kde vykazuje příležitostný měsíční příjem za publikační činnost ve výši 1001 až 5000 eur měsíčně.

Přinášíme doplnění @Transparency_CZ k prohlášením českých europoslanců na včerejší zveřejnění reportu @TI_EU shrnující vedlejší příjmy členů Evropského parlamentu. https://t.co/ROKwNYs6ns pic.twitter.com/3QdHeoLZgx — Transparency (@Transparency_CZ) 11. července 2018

S analýzou TI EU nesouhlasí i Tomáš Zdechovský. Nejprve podobně jako Keller uvedl, že Transparency chybně považovala jeho původní příjem z podnikání před ziskem mandátu jako současný vedlejší příjem. Jeho mluvčí Jitka Fialová později sdělila, že TI možná vzala v úvahu poslancovo přiznání vedlejších příjmů z roku 2015, kde v kolonce příležitostných aktivit zaznamenal dobíhající projekty pro třebíčskou knihovnu, Masarykovu univerzitu a bývalou firmu. „Všechny tři aktivity dohromady byly do 5000 eur za rok,“ uvedla Fialová.

Dokument TI EU odmítl i Svoboda s tím, že má jen desetinový úvazek na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Poche řekl, že v daném období skutečně měl vedlejší příjem. „Konkrétně cca 8000 eur ročně jako spolumajitel cestovní agentury, kterou vlastním se svou ženou. I přesto nelze považovat tuto 'studii' Transparency International za relevantní, jsem dost nepříjemně překvapen metodikou, kterou TI používá, a tím pádem i závěry,“ uvedl Poche.

Dnešní tisková zpráva české TI zmiňuje i europoslance Olgu Sehnalovou, Evžena Tošenovského, Stanislava Polčáka, Jiřího Payneho, Jiřího Pospíšila a Kateřinu Konečnou. Sehnalová podle TI od června 2017 deklaruje měsíční příjem 37 eur. Na svém profilu webu europarlamentu upřesňuje, že jako zastupitelka Kroměříže dostává 965 korun měsíčně.

Sehnalová má k analýze IT i tak výhrady. „Pokud zpráva nerozlišuje mezi odměnami za volenou funkci zastupitele a komerčními aktivitami, považuji takto uvedené informace za silně zavádějící,“ upozornila. Europarlamentní formulář takové rozlišení poskytuje.

„Analýzu Transparency International považuji za poněkud zavádějící. Můj vedlejší příjem vyplývá z funkce zastupitele Moravskoslezského kraje, což je volená pozice zastupující zájmy občanů, žádný další příjem nemám. Nikdy jsem lobbistickým skupinám nepodléhal, proto jsem se ani nemohl dostat do střetu zájmu,“ zareagoval Tošenovský.

Tošenovský v přiznání uvádí odměnu za členství v zastupitelstvu Moravskoslezského kraje. Podle IT si celkově od července 2014 na vedlejších příjmech přišel na 13 eur až 6487 eur, Pospíšil na 6471 eur, Payne na 4200 eur a Konečná na 1058 eur.

V případě Polčáka česká tisková zpráva TI uvádí roční příjem 12 tisíc až 60 tisíc eur. V přiznání z června 2017 poslanec uvádí, že má souběžně pravidelnou výdělečnou činnost jako advokát s příjmem 1001 až 5000 eur měsíčně. Polčák řekl, že má výhrady k metodice TI, neboť počítá jen příjmy a ne náklady, takže skutečný zisk je odlišný.

Česká tisková zpráva vychází z dat bruselské kanceláře TI, což česká pobočka organizace uvedla na twitteru. TI EU v úterý nezveřejnila celý seznam europoslanců s vedlejšími příjmy, ale jen částečný přehled, dnes to na webu napravila.

Přečtěte si také: