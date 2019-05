USA zvýšily cla na čínské zboží, Čína chystá odvetu

CNN ve čtvrtek uvedla, že pokud se dvoudenní rozhovory, které dnes ve Washingtonu skončí, budou dobře vyvíjet, USA zřejmě nová cla uplatňovat nebudou. Dnes CNN ale sdělila, že nic nenasvědčuje tomu, že by prezident Donald Trump chtěl zvýšení cel pozdržet. Podle agentury Bloomberg jednání přinesla jen nepatrný pokrok.

„Právě jsme volal někomu, kde má blízko k vyjednáváním ve Washingtonu, a bylo řečeno, že obě strany právě dokončily čtvrteční rozhovory. Další jednání bude v pátek ráno amerického času. Jinými slovy, jednání se protáhne za dobu, od kdy USA začínají navyšovat cla,“ napsal ještě před zvýšením cel na twitteru šéfredaktor čínským státem vlastněného deníku Global Times Chu Si-ťin.

I just called someone who is close to the negotiations in Washington and was told the two sides just finished Thursday's talks. They will have another negotiation Friday morning US time. In other words, negotiations will extend beyond the time when the US starts to raise tariffs.