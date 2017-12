SPD nepřímo podpořila Zemana. Hnutí se vyslovilo pro přesun ambasády do Jeruzaléma

Zeman dnes na celostátním sjezdu SPD v Praze vystoupil. O přímou podporu nepožádal, zároveň ale stranu několikrát pochválil. Řekl, že by mohl vyjmenovat deset bodů, na kterých se s SPD shodne. Prezident důrazně kritizoval SPD za negativní přístup k vysílání českých vojáků do zahraničních misí. Rozdílný názor mají podle něj i na členství v EU.

„Přestože máme v některých otázkách rozdílné názory, tak z celkového pohledu považujeme výsledky práce prezidenta Miloše Zemana za potvrzení správnosti principu přímé volby prezidenta České republiky,“ schválili závěry konference její delegáti. Přímé podpory se Zeman nedočkal. „Jsme hnutí, které našim členům a sympatizantům nechce přikazovat, jak se mají chovat,“ zdůvodnil rozhodnutí místopředseda hnutí Radim Fiala. Delegáti svým příznivcům podle něj dali jenom návod, díky němuž si mohou porovnat všech devět prezidentských kandidátů a rozhodnout se sami. Dodal, že on sám bude Zemana volit.

Předseda SPD Tomio Okamura již na konferenci hnutí řekl, že Zeman je silnou osobností, která hájí svou vlast. Podle Okamury by prezidentem neměli být lidé, jejichž jediným programem je „nebýt Zeman“.

Celostátní konference SPD se také usnesla, že hnutí podpoří pouze takovou vládu, která bude plnit jeho program. Podle Okamury a Fialy se zatím nemá cenu bavit o podpoře menšinové vlády Andreje Babiše (ANO), jelikož je o podporu dosud nepožádal. Navíc podle nich není známé programové prohlášení možné příští vlády.

Zeman ve svém vystoupení poděkoval Okamurovi za stanovisko k přesunu americké ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Zkritizoval naopak Evropskou unii, kterou označil za zbabělou. EU dělá podle něj vše pro to, aby propalestinské teroristické hnutí mělo převahu nad hnutím proizraelským. Jeruzalém za nedělitelné hlavní město Izraele následně označili i delegáti SPD. Záveň hnutí vyzvalo českou vládu, aby přesunula ambasádu České republiky z Tel Avivu do Jeruzaléma.

Czech President M.Zeman: The chicken-hearted EU does its best for the pro-Palestinian movement to be dominant over the pro-Israeli movement. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 9. prosince 2017

SPD prezident poděkoval za aktivní a prospěšnou práci při schvalování vedení Poslanecké sněmovny a poblahopřál Okamurovi, že byl zvolen jedním z místopředsedů. Podotkl, že on by počet pěti místopředsedů snížil o jednoho až dva, Okamuru by ale mezi nimi ponechal.

M. Zeman býval státníkem, který přivedl ČR do NATO a podporoval EU. Dnes z něj zůstal politik plný zloby, hrající na nejnižší lidské pudy - strach, závist, nenávist. Vystupuje s Konvičkou, hledá podporu u voličů extrémistických stran. Věřím, že v lednu bude zvolen jiný prezident. — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) 9. prosince 2017

Účast Zemana na sjezdu SPD kritizovali někteří politici. Nelíbí se třeba bývalému ministrovi Jiřímu Dienstbierovi (ČSSD), europoslanci a šéfovi TOP 09 Jiřímu Pospíšilovi nebo Zemanovu protikandidátovi Mirku Topolánkovi.

Na celostátní konferenci SPD v Praze se podobně jako do štábu při parlamentních volbách nedostala některá média. Hnutí jim nedalo akreditaci a zdůvodnilo to tím, že má pochybnosti o jejich objektivitě. Práci tuzemských novinářů v části projevu kritizovali Okamura i Zeman.

