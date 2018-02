Ministrům překáží služební zákon. Na úřadech chtějí mít své nejbližší kolegy

Kabinet dnes projednává volnější pravidla pro přijímání a odvolávání vysokých ministerských úředníků, o nichž hovoří premiér v demisi a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Není ale jasné v jaké podobě ministři návrh, který po zveřejnění sklidil kritiku, dostanou. Babiš již avizoval, že ustoupí od plánu převést vedení státní služby z ministerstva vnitra pod úřad vlády.

„Není normální, že ministr přijde na úřad a nemá tam svůj tým. Jsou tam náměstci, kteří tam byli dříve, někteří bohužel jako političtí,“ řekl dnes novinářům Vojtěch. „Ministr je odpovědný za chod úřadu. On je zodpovědný vůči veřejnosti a on by měl mít právo mít kolem sebe svůj tým náměstků,“ řekl dále. Na nižších postech potřebnosti kontinuity rozumí. Novela by podle něj měla i více otevřít možnost zaměstnání na vysokých postech pro odborníky z venčí. „Dnes v zásadě i na pozici náměstka není možné dostat renomovaného experta z privátní sféry,“ uvedl.

Vadí mu také, že státní tajemníci mají větší pravomoci z hlediska personální politiky než ministr. Jako šéf resortu podal kárnou žalobu na státního tajemníka Iva Benedu, neboť ministerstvo je podle něho na tom po personální stránce špatně, obsazeno je pouze 65 procent míst. Nyní čeká ministr, který odvolal už dva šéfy nemocnic, na výsledek řízení, které vede náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký.

Babiš je ochoten pustit do vlády experty ČSSD

Ministryně obrany Karla Šlechtová před jednáním vlády o diskutované novele upozornila, že vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD), ve které stála v čele ministerstva pro místní rozvoj, přijala služební zákon, aby vyhověla požadavkům Evropské unie na čerpání fondů. Ke změnám je proto opatrná. Zákon přijala minulá vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL s cílem odpolitizovat státní správu a omezit politické nominace do vedení ministerstev.

Pro přesné oddělení politicky nominovaných ministerských úředníků od těch, kteří jsou pod služebním zákonem, je ministryně financí Alena Schillerová, která působila na ministerstvu dříve jako odborná náměstkyně.

Makáme i v demisi. Letos se budou měnit daňové zákony, odpadový i horní zákon

Podle ministryně práce a sociálních věcí Jaroslavy Němcové by měl ministr mít právo přivést si své lidi. „Na ministerstvu pracuje přes 20 tisíc lidí a nemůžete si přivést ani nejbližšího spolupracovníka, řízení jde pak velmi těžce. Jediné, co můžete, je státnímu tajemníkovi oznámit, že někdo neplní úkoly nebo je neplní tak, jak by je měl. On je třeba pokárá, nebo dá horší hodnocení,“ řekla. Pro efektivní vedení by podle ní bylo dobré, aby se zákon uvolnil.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová novinářům řekla, že je otázkou, zda by i odborní náměstci neměli být „přesoutěžení“ po pěti letech jako státní tajemníci, aby na sobě pracovali. „Je otázka, jak je to s politickými náměstky. Jestli by to neměl být tým lidí, který si přivede ministr, protože vy jste tam potom osamocený jak voják v poli, když si nemůžete nabrat kolegy, se kterými jste zvyklý spolupracovat,“ uvedla.

Premiér Babiš uvažuje o několika variantách změn, uvedl už, že o nich bude chtít diskutovat i ve Sněmovně. Není tak jasné, v jaké podobě normu vláda schválí a zda ji poslanci nezmění.

