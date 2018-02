Šéf sněmovny Vondráček: Protikorupční boj by si zasloužil přestávku

V minulých letech během mandátu Sobotkovy vlády došlo k dotažení mnoha protikorupčních opatření, ať to byl registr smluv, novela zákona o střetu zájmů nebo služební zákon. Tyto zákony však s největší pravděpodobností čekají v budoucnu změny. Premiér v demisi Andrej Babiš už souhlasil se zrušením výjimky pro zveřejňování smluv ČEZ a Budějovického Budvaru z registru smluv. Podle něj by měly „konečně začít podléhat registru smluv”. Předseda Poslanecké sněmovny za hnutí ANO Radek Vondráček s ním ale nesouhlasí.

„Jsem velice skeptický k rychlým ad hoc změnám právních předpisů,” řekl Vondráček v rozhovoru pro týdeník Euro. Podle něj je nutné protikorupční smršť v příštích letech naopak zklidnit a nechat některé převratné zákony sžít se s českým právním řádem a hlavně s praxí. Například zákon o registru smluv je prakticky od svého schválení před více než rokem terčem neustálých pokusů o novelizaci.

První hlavní výjimka, kterou parlament k registru smluv v minulém volebním období přijal kvůli polostátnímu ČEZ, se týká smluv, jejichž alespoň jednou smluvní stranou je akciová společnost, jejíž cenné papíry byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu a která je zároveň většinově ovládaná státem, obcí nebo krajem.

Jenže tuto výjimku nevyužil jen ČEZ, ale také další státem a městy ovládané společnosti jako ČEPS, České dráhy či Pražská plynárenská. Ve snaze vyhnout se transparentnímu zveřejňování svých smluv jednoduše vydaly dluhopisy a dostaly se pod výjimku. Na toto „odklánění” smluv z očí veřejnosti upozorňuje ve své poslední výroční zprávě i BIS. Šéf sněmovny Vondráček by ale upřednostnil hledisko právní jistoty a výjimky by zachoval.

„Tyto společnosti využily zákonné výjimky v legitimním očekávání, že se zákon hned nezmění. Pokud teď výjimky zrušíme, narušíme tím právní jistotu,” upozornil Vondráček.

Kromě změn v registru smluv připravují poslanci i další novelu zákona o střetu zájmů, která by zmírnila povinnost majetkových přiznání starostů malých obcí. A vláda hnutí ANO chce měnit i nedávno přijatý služební zákon tak, aby byla odstraněna „administrativní náročnost celého systému a zajištěna pružnější pravidla”, jak se píše v programovém prohlášení vlády v demisi. V praxi to může znamenat například snadnější odvolávání státních tajemníků a ministerských náměstků po příchodu každé nové vlády. Andrej Babiš už si několikrát veřejně stěžoval, že si kvůli služebnímu zákonu nemůže nadiktovat vedení ministerstev tak, jak by si přál.

V programovém prohlášení Babišovy vlády v demisi je zakotveno také přijetí nového zákona na ochranu oznamovatelů trestných činů (takzvaného whistleblowingu). Dlouho diskutovaná norma, jejíž některé návrhy se už v minulých letech ve sněmovně objevily, by však vyžadovala změny několika různých zákonů. „Bude klíčové, aby ta ochrana byla zajištěna už v okamžiku ohlášení nějaké protiprávní činnosti, nikoli jen poté, s čímž počítala novela občanského soudního řádu,“ uvedl šéf sněmovny Radek Vondráček.

Do sněmovny se patrně v tomto volebním období dostane také návrh nového zákona o regulaci lobbingu. Už dnes projednává vláda věcný záměr zákona, který má odlišit lobbing coby distribuci informací a dat veřejným funkcionářům za účelem prosazení změny legislativy a rozhodnutí od zákulisního, záměrně netransparentního lobbingu probíhajícího všemi možnými, někdy i protiprávními prostředky. Šéf sněmovny je zastáncem minimalistické verze.

V souvislosti s nedávnými prezidentskými volbami lze očekávat také změny ve volebních zákonech v souvislosti s financováním kampaní. Ukázalo se totiž mnoho nedostatků, na které zákonodárci při schvalování zákona zřejmě nemysleli. Jde především o dary od takzvaných třetích osob. Projevilo se to zejména v případě kampaně Miloše Zemana, jejíž financování bylo do poslední chvíle zahaleno tajemstvím právě kvůli darům od spolku Přátelé Miloše Zemana, který dosud nebyl nucen odkrýt své financování.

