Babiš je ochoten pustit do vlády experty ČSSD

ČSSD by mohla vládu tolerovat na základě programové dohody, řekl Babiš. Pokud by však sociální demokraté navrhli „dobré odborníky“ na ministry či náměstky, je připraven o nich diskutovat.

Premiér v demisi reagoval na výsledky víkendového sjezdu ČSSD. Delegáti pověřili nového předsedu strany Jana Hamáčka jednáním o vládě s ANO a dalšími stranami. Kabinet se nesmí opírat o hlasy hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). ČSSD současně vyzvala ANO, aby nenominovalo do vlády trestně stíhané osoby.

„Problematika trestně stíhaného člena vlády není problémem ČSSD. Vznikl v hnutí ANO. Očekáváme, že nám během jednání kolegové z ANO odpoví, zda a jak chtějí problém řešit,“ řekl Hamáček.

Hamáček a jeho statutární zástupce Jiří Zimola dostali na návrh nového předsedy strany od sjezdu pověření jednat s ANO a dalšími stranami. Jejich cílem má být zajistit stabilní prostředí pro budoucnost České republiky a prosazení maxima z programu sociální demokracie.

Za programové priority ČSSD pro jednání o budoucí vládě Hamáček označil zahájení masivní výstavby družstevních a nájemních bytů, řešení problému exekucí a zrušení nevyplácení nemocenské v prvních třech dnech nemoci. „Chceme se také bavit o příjmové stránce. Z republiky odtéká několik stovek miliard ročně do zahraničí formou dividend nebo odkloněných zisků a na to se chceme podívat a část těch peněz udržet v ČR a investovat je do školství, zdravotnictví,“ řekl Hamáček.

Zimola dodal, že ČSSD při jednáních odmítne privatizaci zdravotnictví a vyvádění jeho lukrativních částí z veřejného do soukromého sektoru.

O vstupu do vlády mají podle vyjednaných podmínek rozhodnout všichni sociální demokraté v závazném referendu. „Vláda s účastí nebo podporou ČSSD se nesmí opírat o hlasy SDP,“ stojí v závěrečném bodu usnesení.

