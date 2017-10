Největší změna od roku 1989: Češi chtějí nový stát

Český volič poslal domácí politické reprezentaci jasný vzkaz. Mezi pěti nejúspěšnějšími stranami těchto voleb jsou čtyři partaje otevřeně zpochybňující naše členství v jádru evropské integrace, naši snahu zavést euro, a více se tak provázat s ekonomicky vyspělou západní Evropou.

Jsou mezi nimi čtyři partaje otevřeně zpochybňující dosavadní politický vývoj této země po roce 1989 a politický systém založený na střídání vlád levice a pravice, které vždy stály na jasně vyprofilovaných ideologiích. Jsou mezi nimi tři partaje otevřeně vyznávající autoritářské řízení státu včetně požadavku na omezení některých demokratických mechanismů.

Je to tvrdé vysvědčení porevoluční české demokracii, dosavadní kapitalistické společnosti, která paradoxně přinesla do Česka dosud nebývalou hospodářskou prosperitu a blahobyt.

Globalizaci si nechte

Voliči ovšem v těchto volbách jasně sdělili, že se současným stavem společnosti nejsou spokojeni. Nemohou se smířit hlavně s nezastavitelnou globalizací. Ta se v Česku projevuje evropskou integrací, hrozbou imigrace a digitalizací provázenou změnou ekonomiky. Strach, který tyto změny do společnosti přinášejí, zjevně vyburcoval voliče mimo velká města k volbě protisystémových stran.

Je i vysvětlením obrovského úspěchu hnutí ANO, které dokázalo zvítězit s téměř dvacetiprocentním náskokem před druhou ODS. Babišovo hnutí se ve své rétorice pečlivě drželo odporu k jakýmkoliv prvkům globalizace, a udrželo si tak pozici bojovníka proti establishmentu, ačkoliv má za sebou čtyři roky působení ve vládě.

Nová vláda může být oproti původním předpokladům odlišná od stávající trojkoalice ANO, ČSSD, KDU-ČSL. Už během sčítání výsledků bylo ve štábu ANO znát, že by hnutí mnohem raději složilo dvoukoalici s ODS. Hovořili o tom stávající i budoucí poslanci hnutí včetně jeho klíčových figur. Později večer to připustil i sám Andrej Babiš. Předseda občanských demokratů Petr Fiala tak možná brzy dostane nabídku do vlády vedené Babišem. Jeho přítomnost v budoucím kabinetu však Fiala setrvale odmítá. A nepomůže ani Babišovo podlézání větami typu: „Petr Fiala je slušný člověk.”

Jenže Fiala má v ODS zdatného soupeře, který dokázal získat po Babišovi druhou největší podporu preferenčními hlasy a s velkým přehledem postoupil z prvního místa pražské kandidátky ODS do sněmovny. Václav Klaus mladší, pro jedny nadějný budoucí lídr české pravice, pro druhé populistický a nebezpečný demagog. Ale synovi bývalého prezidenta se nedá upřít to, že umí lidi zaujmout. Klaus mladší přitom spolupráci s Babišem otevřeně fandí.

Jeho úspěch zmínil včera ve štábu i vlivný volební stratég hnutí ANO a blízký poradce Andreje Babiše Alexander Braun. Podle Brauna by pro hnutí ANO byla koalice s ODS mnohem jednodušší než jakékoliv jiné varianty. Když si člověk odmyslí elektronickou evidenci tržeb, spojuje obě strany i značná programová shoda.

Nový lídr Středula?

Hlavním poraženým těchto voleb je sociální demokracie. ČSSD posledních 25 let držela širokou voličskou základnu náchylnou k populismu u pevně zakotvené demokratické strany. To už není pravda. Sociální demokracie dosáhla nejhoršího volebního výsledku od roku 1992.

Je to příležitost proměnit celé vedení strany a zamyslet se nad novou strategií. Ta by rozhodně neměla následovat dosavadní protimigrantskou rétoriku ministra vnitra Milana Chovance. Témata migrace a zbraní zjevně ČSSD v ničem nepomohla. Zvýrazňováním nebezpečí Chovanec pouze zvýšil strach ve společnosti, který mnohem zdatněji dokázal proměnit v hlasy lídr SPD Tomio Okamura s daleko radikálnějším programem.

Tradiční levice ale neprohrává jen v Česku. Jde o širší evropský trend, kdy klasická sociálně demokratická myšlenka musí v nových politických podmínkách bojovat s mnohem atraktivnějšími a často populistickými koncepty. Tuto výzvu může v ČSSD snadno zvednout velmi úspěšný lídr odborů Josef Středula, který povedenou kampaní dokázal nastolit hlavní téma těchto voleb: zvyšování mezd. Středula své ambice vstoupit do politiky nikdy neskrýval, ale dosud se vstupu bránil. Krizová situace v ČSSD může jeho postoj změnit.

Skok o afro

V těchto volbách nechybělo málo a Andrej Babiš s hnutím ANO mohli získat poprvé v historii země většinu ve sněmovně a posléze sestavit jednobarevnou vládu. Pluralitní vládnutí v Česku zachránilo několik desetin procenta hlasů pro lidovce, Starosty a TOP 09. Kalouskova strana přeskočila přes 5 % těsně, jen o afro Dominika Feriho, dalo by se říct. Straně zachránila účast ve sněmovně Praha, kde TOP 09 postavila stále velmi populárního Karla Schwarzenberga a právě jednadvacetiletého Dominika Feriho, který se stal nejmladším poslancem v českých dějinách.

Kalouskův „gól v poslední minutě” mu však zřejmě nezabrání tomu, aby v příštích dnech nabídl svou funkci předsedy k dispozici svým spolustraníkům. Žádný vážný zájemce o vůdcovství TOP 09 se však zatím nerýsuje. Funkci nabídne zřejmě i Pavel Bělobrádek, jehož KDU-ČSL si oproti minulým volbám pohoršila.

