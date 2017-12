Schodek rozpočtu je možné snížit až o polovinu, ukazuje analýza. Klíčem jsou neproduktivní výdaje

Státní rozpočet zatím schválila Poslanecká sněmovna v prvním čtení se schodkem 50 miliard korun. Cílem analýzy, která obsahuje deset bodů na zlepšení státního rozpočtu, bylo navrhnout efektivnější strukturu rozpočtu tak, aby byl podpořen ekonomický růst Česka i v dalších letech.

„Navrhovaná opatření představují dílčí výpadek ve státním rozpočtu kolem 60 až 70 miliard korun. Zároveň však přináší i dílčí úspory ve výši 75 až 85 miliard korun,“ uvádí materiál.

Některé úpravy státního rozpočtu jako například správné použití makroekonomické predikce, zastropování počtu státních zaměstnanců, snížení provozních nákladů státu nebo rušení vybraných úřadů lze podle materiálu provést okamžitě. Další úpravy jako snižování mandatorních výdajů, efektivnější čerpání evropských peněz, postupné navyšování kapitálových výdajů a korekce daňových sazeb vylepšují podle dokumentu dlouhodobou strukturu státního rozpočtu a mají přesah do více let.

Studie poukazuje například na to, že návrh rozpočtu vychází z neaktuálních makroekonomických dat. Přepočet rozpočtu na základě nových aktuálnějších údajů by snížil schodek o devět miliard korun, a to pouze navýšením příjmů rozpočtu.

BH Securities rovněž doporučuje snížit sazby daní a pojistného, snížení mandatorních výdajů, zvýšení kapitálových výdajů na desetiprocentní poměr kapitálových výdajů k celkovým výdajům.

Analýza dále doporučuje zrychlit čerpání evropských peněz nebo snížení počtu státních zaměstnanců a zastropování jejich počtu. S tím souvisí i snížení provozních výdajů státu. „Provozní úspory by tak mohly snížit schodek rozpočtu o jednotky miliard korun každý rok,“ uvádí materiál.

Stát by měl také zlepšit správu státního dluhu, a to s využitím letošní příznivé situace na finančním trhu. Stát si totiž v posledních letech může půjčovat se zápornou úrokovou sazbou. „Z tohoto důvodu navrhujeme, aby této situace bylo masivně využito k refinancování celého státního dluhu. Tím by se snížily výdaje na obsluhu státního dluhu,“ uvádí analýza.

Další opatření BH Securities směřují k snížení dotací soukromým firmám a slučování a rušení některých úřadů. Analýza navrhuje zrušit například Centrum dopravního výzkumu, Národní ústav lidové kultury, Ústav územního rozvoje nebo řadu výzkumných ústavů.

