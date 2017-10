Česko bude po roce 2020 dostávat z EU výrazně méně. Teď se hraje o to, o kolik

Největší hrozba pro Česko se skrývá za hezky znějícím sloganem „těsnější integrace eurozóny“, kdy početná skupina evropských politiků v čele s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem volá po nějaké formě samostatného rozpočtu pro státy platící eurem.

„V tomto musíme být jako nečlen eurozóny velmi obezřetní. Pokud by se samostatný rozpočet eurozóny vyčlenil z nynějšího rozpočtu Evropské unie, mohli bychom s klidem na budoucnost fondů EU zapomenout,“ tvrdí člen Evropského hospodářského a sociálního výboru Petr Zahradník, který je spoluzpravodajem čerstvého stanoviska o evropském rozpočtu. Nehraje se o málo. Jen v minulém roce z Bruselu do Česka doputovalo 80 miliard korun.

Státy platící eurem už dnes v Evropě představují drtivou většinu, po odchodu Velké Británie v březnu 2019 pak ještě posílí. Eurozóna bude tvořit 87 procent ekonomiky Evropské unie. „Kdyby tomuto poměru měl odpovídat i rozpočet eurozóny, na nečlenské země připadne nějakých 13 procent nynějšího rozpočtu EU, což je přibližně 20 miliard eur ročně,“ domýšlí důsledky Zahradník. A na tyto peníze by Česko už nedosáhlo. V neeurovém bloku by se stalo třetím nejbohatším státem, hned po Dánsku a Švédsku, a muselo by naopak financovat projekty v chudších zemích od Polska přes Rumunsko až po Chorvatsko.

Můžeme se utěšovat, že Macronovy vize samostatného rozpočtu jsou nepřijatelné i pro německou kancléřku Angelu Merkelovou, nicméně předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker nedávno prohlásil, že by měla být eurozóna v budoucím rozpočtu EU zastoupena prostřednictvím „silné linky“. Ať už tato „silná linka“ znamená cokoli, samostatný balík peněz pro eurozónu si přeje například také Evropská centrální banka.

