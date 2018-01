Schillerová chce vyjmout Čapí hnízdo z evropských fondů

Do konce týdne podle Schillerové ministerstvo financí oznámí svůj postoj příslušným institucím, mezi nimi například ROP Střední Čechy, který dotaci na projekt v srpnu 2008 schválil. „Můj názor je, že budeme spíše navrhovat to vyčlenění,“ řekla ministryně. Evropská komise takový postup doporučila v dopise z 18. prosince. „Tento dopis bereme velmi vážně,“ podotkla Schillerová.

Projektem se zabýval Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), doporučení z jeho závěrečné zprávy nyní zkoumá právě Evropská komise. České úřady zprávu zatím nezveřejnily.

Schillerová uvedla, že resort obdržel řadu žádostí od občanů a institucí o zveřejnění zprávy OLAF podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Městské státní zastupitelství v Praze ale zveřejnění zprávy nedoporučilo, protože by to mohlo ohrozit probíhající trestní řízení. Ministryně toto stanovisko považuje za klíčové. Rozhodnutí o případném zveřejnění vydá ministerstvo také do konce tohoto týdne.

Čapí hnízdo 2: Babiš nakupoval státní pozemky přes prostředníky

Schillerová prý zprávu OLAF nečetla, má ji podle ní velmi omezený počet úředníků ministerstva. Sama si nechala udělat jen stručnou rešerši. „Vyplývá mně z ní, že OLAF ukončil šetření, udělal určité doporučující závěry, které zaslal Evropské komisi. Je potom její věcí, jak se k tomu postaví,“ dodala Schillerová. Zdůraznila, že komise doporučila vyjmout Čapí hnízdo z evropských fondů ještě před zprávou OLAF.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.

