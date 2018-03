S Corbynem jsem se stýkal nejen pracovně, říká špion Sarkocy

Se současným lídrem britské Labour Party Corbynem se Sarkocy podle svých slov setkal desetkrát až patnáctkrát. V dochovaných dokumentech StB jsou důkazy celkem o pěti schůzkách, dosud se mluvilo pouze o třech.

Při jedné ze schůzek Corbyn Sarkocyho podle dochovaných záznamů upozornil na „zesílené provokace britské kontrarozvědky vůči ambasádám socialistických zemí, protože v souvislosti s nadcházejícím přezbrojováním Británie (…) bude britská vláda i Home Office silněji dohlížet na pracovníky ambasád, které má vytipované jako možné odborníky na dané vojenské otázky”.

Corbyn popřel, že by vědomě spolupracoval s československou tajnou službou, ačkoliv připustil, že se se Sarkocym sešel.

Tvrdíte, že jste se s Corbynem sešel desetkrát až patnáctkrát. Dostupné záznamy Státní bezpečnosti tolik setkání neprokazují. Průkazných je jen pět schůzek. Můžete své tvrzení nějak dokázat?

Světlana (Světlana Ptáčníková, ředitelka Archivu bezpečnostních složek – pozn. red.) tam kecá britským médiím. Existují i jiné dokumenty. Byl tu i case Ludvík (zástupce londýnského rezidenta čs. rozvědky Vlastimil Ludvík – pozn. red.), který odevzdával všechny informace MI6. Já jsem to hlásil do Prahy, ale čeští soudruzi byli moudří, jako to obyčejně v Česku bývá nebo bývalo. Nechtěli mě poslouchat. Říkal jsem jim: Máte tu molea (krtka neboli dvojitého agenta – pozn. red.) Až když jsem jim předložil doklady z MI6, že je tam něco špatně, předložil jsem jim i účty, na kterých ho MI6 vyplácela, tak pak tomu začali věřit. Ludvíka vyšetřovala naše inspekce na 26. odboru, ale Ludvík se hodil na dovolenou a potichoučku zmizel.

Jakou to má souvislost s vašimi schůzkami s Corbynem?

Byla přijatá určitá bezpečnostní opatření, i ve vztahu ke Corbynovi. Byla daná hesla pro spojení pro případ dalšího styku. Existoval ještě další svazek, kam se to všechno popřesouvalo. Takže těch schůzek celkem bylo deset až patnáct. Sám Corbyn měl teď pro ITN takový rozhovor, kde říkal, že naše setkání byla příjemná. (smích)

Jak vy vzpomínáte na Corbyna? Také vás těšilo se s ním potkávat?

My jsme přicházeli do styku i kvazipracovně. I poté, co jsem musel odejít z Londýna v rámci té skupiny (odešlo i 20 ruských diplomatů) byl Corbyn stále pod naší kontrolou. Přicházel s ním do styku jeden dotyčný, který tam působil a byl to novinář.

Takže po vás převzal schůzky s Corbynem za StB nějaký britský novinář?

On nebyl přímo od nás, ale byl to náš agent. Působil v Británii jako vydavatel. Je to známá osoba.

Byl to on, kdo podle vašich slov Corbyna platil?

To vám zatím nemůžu říct, protože se připravuje kniha, která k tomu vyjde. Mám už kontrakt.

Čtěte také:

Ta kniha bude přímo o Corbynovi?

Ano. Můj syn je právě v Anglii a dává tam ty věci do kupy.

Můžete popsat, jak se v letech 1986-1989 vyvíjel váš styk s Corbynem?

Mister Jeremy byl velmi slušný a inteligentní člověk. Vždy to mělo kultivovanou úroveň. Měl velmi kladný vztah k Československu. Byl tu i na motorce v roce 1977. Just for pleasure.

Jaké vám poskytoval informace? Jaký měly pro vás význam?

Velmi důležitý, co se týče té problematiky, kterou jsem pokrýval. Plus ještě něco navíc.

Například v souvislosti se zeměmi třetího světa? Tvrdil jste, že jste spolupořádal koncert Live Aid v roce 1988.

Já jsem byl přes ženské hnutí v kontaktu s manželkou Nelsona Mandely. Tam vznikl ten nápad, že by potřebovali podporu, aby se změnil public opinion a vznikl politický tlak na Jihoafričany, aby ho pustili z věznice. K tomu nakonec i došlo.

Tvrdil jste také, že v kontaktu s československou stranou byli i další vlivní labouristé jako John McDonnell nebo Ken Livingstone. Ale tato jména nemají v archivu bezpečnostních složek žádný záznam.

(smích) To musíte jít trochu dále na východ.

Takže tito dva podle vás spolupracovali přímo s KGB?

To jsem neřekl já, ale vy.

Nemáte pocit, že jste Corbynovi svými vyjádřeními trochu ublížil v té současné britské vnitropolitické situaci před brexitem a volbami?

Ne, myslím si, že mu ta současná situace pomohla. Měl konferenci a různá vystoupení v médiích.

Takže tím získal spíš mediální pozornost?

Ano. Ze strany labouristů je to využité tak, že konzervativci vůči němu spustili špinavou kampaň. V příštích dnech bych měl dostat oficiální pozvání do britského parlamentu, kde bych měl vystoupit. Tak je mi to hlášené. A já tam v každém případě pojedu. Je to veřejný zájem. Tím, že české archivy to zveřejnily, spustily štvavou kampaň vůči tomuto šéfovi labouristů.

Já vám to povím otevřeně. Byl jsem v září 2015 dětem ukázat trochu Camden a kde byli hippies a podobně. No do těch příjemných oblastí. A najednou tam vidím, že on (Corbyn – pozn. red.) na jejich kongresu prohlásil, že to vezme. Já jsem ještě mé ženě říkal: Počkej, to bude průser toto.

Říkáte, že pojedete do Westminsteru, že je vám to hlášené. Od koho to pozvání dostanete? Od některých konzervativních poslanců?

Ano.

Jste s nimi v kontaktu?

Musíte být s lidmi v kontaktu.

V minulých dnech jste se vyjádřil také ke spolupráci Andreje Babiše s StB. Jak víte, že spolupráci podepsal?

Podívejte, spis (spisovatel neboli informátor – pozn. red.) byl a spis byl dobrý. V té době ještě žil plukovník Jožo Vavro, který šéfoval 12. správě. Ta kontra (kontrarozvědka – pozn. red.) měla tyto mládence celkem šikovně podchycené. Tehdy existovala nabídková povinnost nabízet nám některé jejich kvalitní pracovníky. Ten, kdo nespolupracoval, do určitých zemí nevycestoval, logischerweise. I když na jeho lustráku není můj podpis, někdo to od nás musel odlustrovat. V případě, že byl někdo dobrý, tak byl využitelný i pro nás. Ale nesměl být práskač nebo udavač jako v případě toho nejmenovaného pána. Nemůžu udávat své kolegy, špinavě se vyšplhat na jejich zádech a tvářit se jakoby nic.

O spolupráci Andreje Babiše s StB čtěte:

Záznam o Babišově spolupráci s StB:

Toto dělal podle vás Andrej Babiš?

Já jsem to neřekl. Ale řeknu vám něco k tomu jeho současnému sporu. Tím se zcela dekonspiroval. Najít si právníka, který ani neumí napsat žalobu a určit, kdo je pasivně legitimovaný, tak to je hanba. A aby jeho právník naháněl svědky.

Ale on tvrdí, že naopak vy jste byl za jeho advokátem a nabízel své svědectví.

Babky naviják. Od koho bych měl jeho komplexní žalobu, kterou mi on donesl? A celý spis, který se k Babišovi zachoval? Bude brzy podané trestní oznámení kvůli podplácení. Mám to nahrané. Chtěli po mně, aby svědčil v jeho prospěch.

Podívám se také, co mi dají nebo nedají v tom pražském archivu (Archiv bezpečnostních složek – pozn. red.). Evropský soud pro lidská práva jednoznačně definoval, jaké jsou mantinely veřejného zájmu v souvislosti s poskytováním osobních údajů. Jestli to dávají každému na žádost, tak jedna taková dobrá advokátka vystřelí pěknou žalobku. Česká republika přece takové podobné věci už na evropském soudu prohrává. Už jsem tam vyhrál tři spory. Takže no problem.

Proč jste se vlastně před více než 30 lety stal rozvědčíkem StB?

Mě ta práce vždycky zajímala. Ještě když jsem byl malý chlapec, tak jsem se setkal s jedním spolupracovníkem mého otce, který se z takové podobné služby pro Československo vrátil s prostřílenými zády. A ten mi vyprávěl o tom, jak pracoval. A to bylo zajímavé. Škoda, že moje děti v tom nepokračovaly. Byla to taková zajímavá doba.

Více k tématu čtěte v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází 5. března.