Trump a prostitutky? Je možné, že Rusové mají kompro, říká exšéf FBI Comey

Comey až do svého odvolání vedl vyšetřování možných vazeb Trumpovy kampaně na Rusko. Nyní v rozhovoru s televizí ABC prohlásil, že bylo šokující vůbec pomyslet, že by Rusko mohlo mít nějaký poškozující materiál na amerického prezidenta. V Trumpově případě ale tuto možnost není podle Comeyho možné vyloučit.

„Tohle jsou slova, která jsem nemyslel, že kdy o prezidentovi Spojených států řeknu, ale je to možné,“ řekl Comey na dotaz, zda Moskva může mít na Trumpa kompromitující informace. „Nevím, zda prezident Spojených států byl v Moskvě v roce 2013 ve společnosti prostitutek, které na sebe močily,“ řekl Comey s odkazem na údajné Trumpovo ruské dobrodružství. „Je to možné, ale nevím to,“ dodal.

Podobně odpověděl i na to, zda se Trump pokusil bránit průchodu spravedlnosti, když loni v únoru nechal vyklidit Oválnou pracovnu, kde pak zůstal s Comeym, kterého nabádal, aby uzavřel vyšetřování bývalého hlavního bezpečnostního poradce Bílého domu Michaela Flynna kvůli jeho sporným kontaktům s ruskými činiteli. Flynn se totiž scházel s ruským velvyslancem v USA Sergejem Kisljakem. Kontakty začaly ještě před prezidentskými volbami a pokračovaly i během předávání moci Trumpovi. Flynn nakonec v únoru 2017 odstoupil, následně se v prosinci formálně přiznal, že FBI o svých stycích s Rusy lhal, a nyní spolupracuje s týmem zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera, který kauzu ruské role ve volbách rozplétá.

Comey hovořil také o rozhodnutí ještě před volbami oznámit, že tehdejší demokratická kandidátka Hillary Clintonová se používáním soukromého e-mailu pro pracovní účely v roli ministryně zahraničí nedopustila protiprávní činnosti. Po prohře Clintonové mnozí demokraté Comeyho kritizovali, že k její volební porážce přispěl. Také Clintonová uvedla, že ji to poškodilo.

Comey své rozhodnutí bránil a tvrdil, že v té době učinil to nejlepší, co mohl. „Pohyboval jsem se ve světě, kde Hillary Clintonová porazí Donalda Trumpa. Jsem si jistý, že to byl jeden z faktorů (rozhodnutí),“ dodal s tím, že nemohl před americkým lidem nic skrývat.

Současný prezident USA podle Comeyho „nezměrně poškozuje“ instituční a kulturní normy. „Člověk…, který o ženách mluví jako o kusu masa a stejně tak se k nim chová, který soustavně lže o méně i více důležitých věcech a po Američanech chce, aby mu to věřili, není z morálního hlediska vhodnou osobou na výkon úřadu prezidenta Spojených států,“ uvedl Comey.

V úterý vyjde kniha A Higher Loyalty (Vyšší věrnost), v níž bývalý ředitel FBI Trumpa přirovnává k mafiánskému bossovi, pro něhož je jím vedená organizace a věrnost k jeho osobě nade vše. „Boss s absolutní kontrolou. Přísahy věrnosti. Vidění světa jako (souboje) nás proti nim. Lhaní o čemkoli, důležitém i méně důležitém, ve jménu jakéhosi principu loajality, který povyšuje organizaci nad morálnost a nad pravdu,“ popsal v knize svůj dojem z hlavy státu.

Slippery James Comey, a man who always ends up badly and out of whack (he is not smart!), will go down as the WORST FBI Director in history, by far!