Trumpův věrný, nebo politický partyzán? Pompeo přebírá Tillersonem rozklížený úřad

Tillersonův konec není úplným překvapením, vlastně se k němu schylovalo už několik měsíců. Zprávy o neshodách prezidenta a ministra zahraničí se poslední dobou vršily. Trump v zahraničních otázkách Tillersona několikrát úplně obešel a říkalo se, že jej nerespektuje. Zřejmě to však bylo oboustranné, protože Tillerson měl údajně šéfa Bílého domu na jedné schůzce označit za „pitomce“. Trump to označil za „fake news“, zároveň si však rýpl, že kdyby došlo na srovnání IQ, tak by si vedl lépe.

Osobní spory nakonec nevyhnutelně vyústily v Tillersonovo odvolání. Tuto zprávu podle serveru Politico přivítali hlavně zaměstnanci úřadu, kterým se pod vedením bývalého šéfa ropného gigantu Exxon nelíbilo. Tillerson krátce po svém nástupu do funkce v únoru loňského roku začal provádět velké změny. Osekal náklady, upozaďoval kariérní diplomaty, měl potíže s obsazením klíčových postů a při brífincích si zakládal až na přílišné jednoduchosti. Nejvíce jim ale vadily právě jeho chladné vztahy s Trumpem, kvůli nimž měli často pocit zbytečnosti.

Své naděje teď vkládají do Pompea, který má s hlavou státu naopak blízký vztah. Posílil ho při pravidelných schůzkách, které s hlavou státu absolvoval jako šéf Ústřední zpravodajské služby CIA. Zajímavostí přitom je, že Pompeo je přesvědčen o tom, že se Rusko vměšovalo do amerických prezidentských voleb a snažilo se je ovlivnit ve prospěch Trumpa.

„Lidé to vnímají jako šanci začít s čistým štítem,“ řekl pod podmínkou anonymity serveru Politico jeden z úředníků ministerstva zahraničí. „Předchozí tým dokázal, že úřad není schopný vést,“ naráží kromě Tillersona také na vedoucí personálu Margaret Peterlinovou a poradce Briana Hooka, kteří by měli skončit také.

Lidé na ministerstvu věří, že jejich práce bude mít konečně znovu smysl, když budou pracovat pod někým, komu bude Trump naslouchat. Optimismus ale nesdílejí všichni. Pompeo totiž může být neřízenou střelou. Má pověst jestřába bez politických zkušeností a v CIA se o něm říkalo, že je politickým partyzánem. „Jestli zaměstnanci Tillersona neměli rádi, tak Pompea budou přímo nesnášet,“ varuje nejmenovaný ministerský úředník, který z úřadu nedávno odešel.

Jedním z jeho nejvýraznějších kroků v nové pozici by mohla být revize mezinárodní dohody s Íránem o jeho jaderném programu, kterou uzavřela vláda Baracka Obamy. Pompeo je totiž už delší dobu jejím velkým kritikem a Írán označuje za původce většiny zla na Blízkém východě.

Tillerson, který se naopak vyslovoval pro zachování dohody, má v plánu se z politiky úplně stáhnout. „Vracím se do soukromého života, budu běžným občanem a hrdým Američanem, pyšný na to, že jsem sloužil své zemi,“ prohlásil. O svém dalším angažmá ještě nemá představu, do ropného průmyslu se však s největší pravděpodobností nevrátí. Exxon mu totiž vyplácí odstupné ve výši 180 milionů dolarů. Kdyby se nechal zaměstnat u jiné ropné společnosti, o částku by kvůli konkurenční doložce přišel.

