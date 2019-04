Japonsko se otevírá migraci. Stárnoucí ekonomiku mají zachránit statisíce cizinců

Japonský premiér Šinzó Abe sice sliboval, že vláda neustoupí od represivní imigrační politiky, ale realita nutí třetí největší ekonomiku světa ke změně. Japonsko dlouhodobě odmítá uvolnit pravidla pro práci v Japonsku, zahraniční pracovníci nedostávají povolení k trvalému pobytu a nemohou s sebou vzít ani rodinné příslušníky.

I přes tyto sliby ale japonský parlament schválil uvolnění pravidel. I když budou pracovní víza udělována „jen“ na pět let, v Japonsku tato změna vyvolala senzaci, napsal německý týdeník Die Zeit. Migranti přicházejí zejména z Číny, Indonésie, Filipín a Vietnamu. Dosud panovaly v japonské společnosti obavy z toho, že větší množství cizinců naruší homogenitu a tradice v zemi samurajů.

Tento rok by mělo přijít do země 47 tisíc lidí, kteří dostanou pracovní vízum. Do pěti let má počet víz narůst až na 345 tisíc. Japonská vláda otevřela cizincům 14 sektorů. Zejména se jedná o stavebnictví, péči o seniory, zemědělství, gastronomii, ubytovací služby nebo práci v supermarketech. Stačí umět základy japonštiny a mít potřebou kvalifikaci.

Populační vývoj v Japonsku. Zdroj: JonMcDonald / CC BY-SA 4.0

Odborníci na pracovní trh přitom tvrdí, že v zemi chybí milion pracovníků. Takže ani toto opatření nezajistí dostatek pracovníků ve stárnoucí populaci. Japonsko se dosud snažilo nedostatek pracovní síly řešit zvyšováním věku odchodu do důchodu a robotizací průmyslu. Více než polovina Japonců přitom uvolnění imigrační politiky odmítá. Přitom počet obyvatel, kteří nejsou japonského původu, leží pod dvěma procenty, což je v mezinárodním srovnání stále zanedbatelné množství.

O obyvatelích japonských ostrovů se dá s mírnou nadsázkou říci, že se stávají ohroženým druhem. Denně se v zemi, která má 126 milionů obyvatel, sníží populace o více než tisícovku.

Ročně se v zemi narodí o 400 tisíc lidí méně, než jich zemře. V roce 2017 se v Japonsku narodilo nejméně dětí od roku 1899, kdy se vede statistika. Bylo to 946 tisíc dětí, zemřelo ale 1,34 milionu Japonců. Tento trend se bude pravděpodobně zesilovat. V roce 2040 by mohl roční úbytek japonské populace dosáhnout podle odhadů vládní komise 900 tisíc lidí. V roce 2065 by mělo v zemi vycházejícího slunce žít 85 milionů Japonců.

Každým rokem se v Japonsku kvůli nedostatku dětí zavírá 300 škol. Mladí Japonci kromě toho, že nechtějí mít děti, odmítají dokonce i sex. Až čtvrtina Japonců ve věku od 18 do 40 let nemá sexuální zkušenost s heterosexuálním partnerem, napsal deník The Japan Times. Je to o pět procentních bodů více než před dvaceti lety.

