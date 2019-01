Japonské inovace: stárnoucí společnosti mají pomoci splachovací pleny pro dospělé

Péče o stárnoucí Japonce by mohla být o dost snadnější, pokud se podaří vyvinout pleny, které bude možné spláchnout do toalety. Na tomto projektu pracuje japonské ministerstvo pro zemědělství a infrastrukturu. První prototypy by měly být dostupné během tohoto roku, oznámily japonské úřady.

„Pokud bude tento plán realizován, sníží se zátěž těch, kteří pracují v ošetřovatelství,“ tvrdí Masajuki Muraoka z oddělení plánování kanalizace na ministerstvu zemědělství.

Největší japonský výrobce plen Unicharm uvedl už v roce 2011, že prodeje plen pro dospělé převyšují prodeje jednorázových plenek pro děti. Velikost trhu pro „inkontinenci dospělých“ v Japonsku tvořila v roce 2016 1,8 miliardy dolarů, což je celá pětina tohoto trhu globálně.

Používání těchto plen znamená značnou ekologickou zátěž. Zařízení, které pečuje o 20 seniorů, „vyprodukuje“ za den tři pytle o objemu 90 litrů použitých plen. Přitom až 80 procent z tohoto odpadu je v tekuté formě a mělo by patřit do kanalizace.

Rozdrtit a spláchnout

Původně ministerstvo uvažovalo o tom, že by použité pleny byly rozdrceny a poté spláchnuty do kanalizačního systému. To ale narazilo na odpor ochránců přírody. Tím by se zvýšilo znečištění moří plasty, které se nerozkládají.

Nyní se pracuje na konceptu, že by exkrementy byly odděleny z pleny a spláchnuty. Plena by se vyhodila do koše. Firma Lixil nicméně oznámila, že pracuje na vývoji zařízení, které pleny rozdrtí. Na trhu by mělo být od roku 2021. Ministerstvo naopak oslovilo firmu Panasonic, aby vyvinulo přístroj, který oddělí plenu od stolice.

Pokud se Japonsku podaří vyvinout pleny, které bude možné splachovat, je pravděpodobné, že se rozšíří i v jiných zemích. Potenciál je velký. Firma Euromonitor předpokládá, že ve Spojených státech tento segment poroste mezi lety 2015 až 2020 o 48 procent. Trh s dětskými plenami přidá pouze 2,6 procenta.

