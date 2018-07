Rath bude kandidovat do Senátu. Zvolením by získal imunitu

Bývalý hejtman Středočeského kraje a někdejší významný politik sociální demokracie David Rath, který je nepravomocně odsouzený za korupci, bude kandidovat do Senátu za Českou suverenitu v Litoměřicích. Rath, který by zvolením do Senátu získal imunitu, prohlásil, že by chtěl v Senátu bojovat proti proti privatizaci litoměřické nemocnice a také proti byrokracii a migraci.