Radioaktivní řeka v Mnichově: univerzita čelí kritice kvůli výzkumnému reaktoru

Jak velké nebezpečí hrozí ze slabě radioaktivní vody, kterou vypouští mnichovská technická univerzita TUM do řeky Isar, bude řešit radnice v Mnichově ve veřejném jednání. Univerzita provozuje reaktor FRM II a potřebuje prodloužit povolení pro vypuštění odpadní vody, jež dostala před dvaceti lety.

Zelení politici jsou proti tomu, aby bylo povolení prodlouženo ve stávající podobě. Stejně to vidí i mnichovský institut pro životní prostředí. „Podle nás je třeba využít všech technických možností, abychom minimalizovali radioaktivní látky,“ tvrdí fyzik Hauke Doerk, který má v neziskové instituci na starosti téma radioaktivity. Institut byl založen po černobylské havárii, podporuje v energetice obnovitelné zdroje a vystupuje proti využívání jádra. Doerk tvrdí, že v současné době je nepochopitelné, že univerzita uplatňuje hodnoty staré 20 let.

Zelení politici kritizují fakt, že nikdo nekontroluje, jaké uměle vytvořené radioaktivní látky se dostávají do řeky. Nelíbí se jim ani to, že reaktor využívá vysoce obohacený uran, který by se dal zneužít pro výrobu jaderné bomby. Žádají, aby se používalo jaderné palivo s nízkým obsahem uranu.

„Jedná se o to, aby bylo zatížení přírody co nejmenší,“ tvrdí zelený poslanec bavorského parlamentu Markus Büchler. „Naše řeka Isar není kanalizace,“ zlobí se. Podle něj technická univerzita nebyla schopna námitky proti radioaktivní vodě vyvrátit.

Büchler žádá občany, aby do 25. ledna na místní úřady poslali co nejvíce námitek. Poté se bude o prodloužení povolení rozhodovat. Univerzita přitom žádá o schválení menšího množství vypouštěných radionuklidů za rok. Celkem by mělo být do řeky vypouštěno menší množství odpadní vody.

Běžně se radioaktivní látky z vody odčerpávají a měly by být pod hranicí jednoho procenta. Tisková mluvčí reaktoru FRM II Andrea Voitová tvrdí, že výzkumný reaktor se na radioaktivitě v řece podílí jen 0,33 procenta. Většina radioaktivity, plných 93 procent, prý připadá na jaderné bloky z elektrárny Isar. Ta pomalu dosluhuje. První blok byl odstaven v roce 2011, druhý by měl skončit nejpozději na konci roku 2022.

