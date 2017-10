Sesazený katalánský premiér Carles Puigdemont na tiskové konferenci v Bruselu oznámil, že nebude v Belgii žádat o politický azyl, jak některá média od pondělka spekulovala. Do Belgie podle svých slov přijel proto, aby přenesl katalánský problém do srdce Evropy. Prohlásil zároveň, že katalánští ministři jeho kabinetu, kteří s ním v pondělí nepřijeli do Bruselu, jsou nadále legitimní vládou Katalánska.