Propad jüanu a turbulence na akciových trzích. Čína se chystá na obchodní válku s USA

Peking varuje i před panikou a nakázal státem kontrolovaným médiím, aby nebezpečí obchodní války mezi oběma největšími světovými ekonomikami zlehčovala. Vyplývá to z instrukcí čínské cenzury, z nichž cituje list China Digital Times. Ten sídlí v Kalifornii.

Nedávné kurzové ztráty jüanu tak noviny označují za „iracionální“ a „přehnané“. Investory vyzývají, aby nepropadali panice. „Dlouho jsme na to čekali a připravovali jsme se,“ napsal ekonomický list Ťing-ťi ž'-pao a optimisticky dodal: „Dopady na čínské hospodářství zůstanou v kontrolovatelném rámci.“

V pátek mají Spojené státy začít uplatňovat 25procentní clo na dovoz z Číny v objemu 34 miliard dolarů (761 miliard korun) ročně. O dalších clech na čínské zboží za 16 miliard dolarů se má rozhodnout 13. července, účinnosti by pak nabyla počátkem srpna. Čína již oznámila odvetná cla na dovoz z USA v obdobné výši. Pokud by na ně skutečně mělo dojít, je americký prezident Donald Trump podle svých slov připraven zavést clo na čínský dovoz ve výši 200 miliard dolarů. Takové opatření by postihlo polovinu veškerého vývozu z Číny do USA.

Nebezpečí obchodní války mezi dvěma největšími světovými ekonomikami znejistilo investory. V pondělí zaznamenaly čínské akciové trhy značné ztráty, dnes se ale napjatá situace na asijských burzách poněkud uklidnila. Náladu investorům podle obchodníků zlepšilo sdělení centrální banky, že chce udržovat stabilní měnu. Akciové trhy v Šanghaji a Šen-čenu uzavřely opět v zisku.

Jak se proclila ocel. Spor Číny a USA může způsobit i války

Čína bude svou měnu jüan stabilně udržovat na přiměřené, vyvážené úrovni, ujistil v rozhovoru s listem China Securities Journal šéf centrální banky I Kang. Pohyby kurzů na devizovém trhu sleduje centrální banka pečlivě, vysvětlil I.

Čínská měna je ale pod silným tlakem. Analytici uvádějí důvody mimo Čínu samotnou, například obchodní konflikt s Washingtonem a růst úrokových sazeb v USA. Poukazují ale i na oslabení domácí konjunktury.

Na rozdíl od jiných měn, jako je dolar či euro, není kurz jüanu plovoucí. Centrální banka naopak každý den stanovuje úroveň, kolem níž se kurz smí pohybovat v pevně daném rozmezí. Při jejím určování se ale banka více než v minulosti řídí situací na trhu.

Analytici upozorňují, že slabý jüan by mohl pomoci zlevnit čínský vývoz, a tím zmírnit dopady obchodní války. Rychlá devalvace jüanu je ale považována za potenciálně nebezpečnou. Když se Čína na podzim roku 2015 a začátkem roku následujícího pokoušela přenechat měnu ve zvýšené míře tržním silám a devalvovala ji, docházelo k turbulencím na trzích po celém světě.

Během eskalace obchodního sporu si Čína chce především udržet stabilitu. Státní média byla instruována nešířit bez předchozího schválení žádné výroky amerického prezidenta, dalších zástupců americké vlády ani zprávy z amerických médií. Tato fáze obchodního konfliktu s USA si žádá „klid a racionalitu“, stojí podle China Digital Times v instrukcích. Jednání jsou přerušena a odvetná opatření budou cílena tak, aby rozeštvala různé americké skupiny.

Dále čtěte: