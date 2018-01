Předchozí vlády zaspaly. Skluz v přípravě nových jaderných bloků je pět let, tvrdí Hüner

„Jsem zastáncem toho, že ministr by určitě měl ve své kompetenci, pravomoci a také zodpovědnosti konat. Na druhé straně jsem realista a vidím, že v koncepčních věcech, které hluboce převyšují horizont té vlády, budeme okamžitě atakováni tím, že se snažíme rozhodnout v krátkém čase,“ řekl dnes Hüner.

Dřívější příprava výstavby nového tuzemského jaderného bloku, včetně nepovedeného tendru na dostavbu dvou bloků Jaderné elektrárny Temelín, byla podle něj natolik pomalá, že ji lze označit za ´polochcíplou kobylu´. Zopakoval své dřívější vyjádření, že skluz v přípravách činí zhruba pět let.

Minulá vláda premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) neposkytla státní garance na dostavbu Temelína v roce 2014. Polostátní společnost ČEZ následně tendr na dostavbu elektrárny zrušila. Stavba nových bloků měla být podle původních plánů dokončena v roce 2025 a odhady nákladů se pohybovaly mezi 200 a 300 miliardami korun. Aktuálně má podle Hünera prioritu stavba nového bloku v Jaderné elektrárně Dukovany.

Rakousko žaluje podporu britské elektrárny. Na mušce má ale Temelín

Rozhodnutí o stavbě nového jaderného zdroje v Česku dlouhodobě brzdí nejasnosti o způsobu financování. Babiš ještě jako ministr financí v Sobotkově vládě několikrát uvedl, že výstavbu bloku by měl financovat sám ČEZ. To by ale mohlo být mimo jiné nevýhodné pro minoritní akcionáře. Spekuluje se proto o možném rozdělení nebo transformaci firmy.

Babišova vláda ve svém programovém prohlášení uvádí, že zajistí přípravu nových jaderných bloků v potřebných termínech. Vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Ján Štuller v polovině prosince uvedl, že by bylo třeba, aby nová vláda rozhodla o investorovi nového bloku Dukovan a o způsobu financování co nejdříve. Podle něj by bylo nejlépe, aby tato rozhodnutí padla v první polovině letošního roku. Hüner zopakoval, že by rád měl o způsobu financování jasno do konce roku. Jaký způsob má být zvolen, ale nespecifikoval.

Vládní výbor pro jadernou energetiku v polovině loňského roku rozhodl, že se bude zabývat jen třemi variantami výstavby. První je výstavba prostřednictvím dceřiných společností ČEZ, druhou je výstavba prostřednictvím státu, kdy by stát odkoupil tyto dceřiné společnosti, a třetí je výstavba prostřednictvím státu, kdy by stát odkoupil přímo část společnosti ČEZ.

