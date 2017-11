Povolání: žena diktátora. O manželce raketového Kima svět moc neví

Být manželkou vůdce země, ve které se nedodržují demokratická pravidla, likvidují se oponenti režimu a dodržování lidských práv je jen cárem papíru, bývá vždy do určité míry zahaleno tajemstvím. Diktátorům ženský protějšek propůjčuje jistou dávku lidskosti a zdánlivé normálnosti, zvláště pokud mají po svém boku krásnou a mladší ženu. Nejinak je tomu v případě komunistického vůdce Severní Koreje, jehož režim vyhrožuje světu atomovým konfliktem.

Jaká je úloha jeho ženy, bývalé zpěvačky, v nečitelném severokorejském státě? Na veřejnosti se objevuje od poloviny roku 2012, půl roku poté, co se Kim Čong-un stal Nejvyšším vůdcem Korejské lidově demokratické republiky, jak zní jeho oficiální funkce.

Mnoho informací o ní nejtužší komunistický režim světa za šest let vlády vnuka Kim Ir-sena nezveřejnil. Není známé datum jejího narození, odhaduje se mezi roky 1985 až 1989. V roce 2012 měla Kimovi porodit první dceru (nebo druhou). Také její jméno může být pseudonymem.

„Severní Korea nikdy nevystoupí ze zavedeného způsobu, aby pro zbytek světa odhalila tituly, role a odpovědnost lidí v zemi. Považuje matení zbytku světa za důležitý prvek bezpečnostní strategie,“ řekl pro americkou televizi Fox News Eric Foley, zakladatel společnosti Voice of the Martyrs Korea, jež dohlíží na práva křesťanů na Korejském poloostrově.

Totéž si myslí i bezpečnostní expert Harry Kazaianis, ředitel bezpečnostních studií amerického think tanku Center for the National Interest. Komunistický režim v Pchjongjangu považuje informace za mocnou zbraň. Čím méně se toho o režimu ví, tím lépe pro něj.

Ri se měla s Kimem tajně vzít v roce 2009, podle jihokorejské zpravodajské služby je bývalou popovou zpěvačkou. Má pocházet z prominentní rodiny, její matka je lékařka, její otec univerzitní profesor. Má se za to, že studovala zpěv v Číně a v roce 2005 navštívila Jižní Koreu.

Diktátorský manželský pár má mít spolu tři děti, které se narodily v letech 2010, 2013 a třetí někdy během posledních dvou let. Podle BBC to mohlo být letos v únoru.

U třetího potomka se spekuluje o tom, že vůdce komunistické strany a velitel třetí největší armády světa chtěl mužského nástupce vládnoucí rodiny Kimů. Zda se jedná o chlapce či dívku, nelze spolehlivě ověřit.

Identita v utajení

Utajování identity dětí podle Foleyho umožňuje severokorejskému diktátorovi, aby si mohl vybrat svého nástupce podle svého uvážení.

„Pokud by režim potvrdil roli první dámy, musel by vysvětlit, proč matka Kim Čong-una nebyla manželkou Kim Čong-ila,“ dodal Foley k tomu, že současný šéf státu, jenž děsí mnoho lidí na celém světě, je nemanželského původu.

Kazaianis tvrdí, že režim pohlednou Ri Sol-ču veřejně vystavuje proto, aby ukázal obyčejným lidem přívětivější tvář totalitního státu. Manželka Kima se ukazuje často na vojenských nebo jiných propagandistických akcích, naposledy to bylo při návštěvě kosmetické firmy. Tím, že jí režim v poslední době hojně ukazuje, znamená, že má dostatečnou důvěru komunistických funkcionářů.

