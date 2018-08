Pomoc s kontrolou migrace: Babiš nabídne Itálii a Maltě bezpilotní letadla na hlídání hranic

Premiér Andrej Babiš (ANO) za dva týdny při své cestě do Itálie navštíví i Maltu a setká se předsedy vlád obou zemí. Jako pomoc k boji s nelegální migrací nabídne v obou zemích i bezpilotní letadla české výroby, která by měla pomoci ke kontrole hranic. V Itálii a na Maltě bude zjišťovat, zda by o podobné řešení byl zájem.