Podpora vlády? Je na vážkách, říká Filip. Zpochybňuje důvěryhodnost ANO

Předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek si nemyslí, že by odstoupení Zdeňka Ondráčka z čela komise pro kontrolu GIBS mohlo ovlivnit vyjednávání o podpoře vlády mezi ANO a KSČM. A to přesto, že na odchod Ondráčka tlačil i premiér Andrej Babiš (ANO). Faltýnek také odmítl, že by Ondráčkův odchod byl součástí nějakého politického obchodu mezi ANO a KSČM. Nechtěl předjímat, kdo by komisi mohl nově vést.



Faltýnek uvítal, že se Ondráček rozhodl z vedení komise odstoupit. „My jsme rádi, že pan Ondráček se rozhodl k tomuto kroku, že jsme nemuseli přistupovat k jeho odvolávání,“ řekl novinářům. Očekává, že se nyní bude hledat shoda mezi politickými stranami, kdo komisi nově povede.



Faltýnek neočekává, že by KSČM znovu nominovala Ondráčka, který zůstává členem komise. Podle něj je jednou možností výměna Ondráčka za jiného poslance KSČM, což ale komunisté odmítají, nebo volba zástupce jiné sněmovní strany. Piráti už oznámili, že budou opětovně navrhovat svého poslance Mikuláše Ferjenčíka, ODS zvažuje opětovnou nominaci své poslankyně Zuzany Majerové Zahradníkové.