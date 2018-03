Ondráček končí v čele komise pro kontrolu GIBS. Jste demokratická žumpa, vzkázal pravici

Ondráček uvedl, že neodstupuje kvůli „pár křiklounům“ v ulicích, jak nazval pondělní protestní demonstrace tisíců lidí v některých městech proti jeho pátečnímu zvolení. Krok zdůvodnil svou bezpečností a bezpečností své rodiny.

Pravici Ondráček nařkl z toho, že její pojetí demokracie znamená, že on, jeho rodina i děti čelí silnému mediálnímu tlaku. Zvažoval prý, že požádá o policejní ochranu.

Ondráček předešel rezignací hlasování o návrhu ODS, aby Sněmovna zařadila na nynější schůzi bod o jeho odvolání. Lidovci požadovali jeho úplné odvolání z komise.

„Demokrat není nadávka, vy to slovo uplivujete,“ vzkázal Ondráčkovi předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura. Výhrůžky na jeho adresu odsoudil. Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek řekl, že chápe Ondráčkovy emoce a že je třeba být velkorysý, protože Ondráček je emočně rozjitřen. „Když mluvíte o lynči, vzpomeňte na to, co v roce 1989 probíhalo,“ podotkl na Ondráčkovu adresu předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. Ondráček před listopadem 1989 zasahoval jako člen pohotovostního pluku proti protirežimním demonstracím.

Rozhodnutí pana poslance Ondráčka odstoupit z čela komise pro GIBS vítám. Téhle šarády jsme ale mohli být všichni ušetřeni, kdyby ho hnutí ANO od začatku nepodporovalo. — Jan Hamáček (@jhamacek) 6. března 2018

„Rozhodnutí pana poslance Ondráčka odstoupit z čela komise pro GIBS vítám. Téhle šarády jsme ale mohli být všichni ušetřeni, kdyby ho hnutí ANO od začátku nepodporovalo,“ uvedl na twitteru předseda ČSSD Jan Hamáček.

„Ukazuje se, že odpor, vytrvalost a protesty ještě zabírají. Odstoupení Zdeňka Ondráčka je dobrým krokem, ještě lepší by bylo, kdyby nebyl do čela komise pro kontrolu GIBS nikdy zvolen,“ reagoval předseda ODS Petr Fiala.

Informaci o Ondráčkově odstoupení uvítal i předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, podle něj pondělní demonstrace v několika českých městech měly smysl. Zároveň odsoudil Ondráčkovo označení demokratických stran za žumpu. „Tímto svým výrokem potvrdil, že absolutně nechápe, co demokracie znamená. Nedivím se. On je zvyklý své názorové odpůrce buď urážet, anebo rovnou mlátit pendrekem,“ poukázal na minulost komunistického poslance, který se v roce 1989 podílel na potlačování protirežimních demonstrací.

Rezignaci Ondráčka uvítali orgánizátoři protestů. Podle nich se ukázalo, že ozvat se proti návratu komunistů k moci má smysl. Veřejnost vyhrála nad politiky, uvedli.

Petice a symbolické obušky. Lidé v Praze protestovali proti Ondráčkovi

Bývalý policista, který před listopadem 1989 zasahoval proti demonstracím odpůrců režimu, byl do čela komise Sněmovnou zvolen na třetí pokus minulý pátek. Už dřív Ondráček prohlásil, že působení u komunistické policie nelituje. V českých a moravských městech se v pondělí odehrály protesty proti schválení Ondráčka do čela sněmovní komise. Největší demonstrace byla v Praze, kde tisíce lidí téměř zaplnily spodní část Václavského náměstí.

Petici proti zvolení Ondráčka podepsalo při pondělních protestech asi 14 tisíc lidí. Podle organizátorky demonstrace Lucie Kohoutové zhruba polovina podpisů pochází z demonstrace v Praze, kde odhadují organizátoři počet účastníků na 20 tisíc.

