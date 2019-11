Petříček: Peking by měl respektovat autonomii Hongkongu, nutný je dialog

„Šokující násilí v Hongkongu nic nevyřeší! Je nutné chránit základní svobody, včetně svobody shromažďování, ale také zajistit dodržování práva. Násilí by nemělo projít beztrestně ani policistům či vojákům, ani demonstrujícím. S protestujícími je třeba mluvit a přitom respektovat hongkongskou ústavu včetně autonomie - to by měli vědět i v Pekingu,“ uvedl Petříček na svém twitteru.

Obyvatelům Hongkongu poslal Petříček slova podpory, když uvedl, že „v nenásilném boji za Vaše práva jsem v tom s Vámi“. Dodal, že schválil aktuální prohlášení Evropské unie, které obě strany sporu vyzývá k zahájení dialogu a odsuzuje použití násilí. Zároveň obyvatelům tohoto asijského finančního centra přisuzuje právo na shromažďování a poklidný protest.

Demonstrace v Hongkongu jsou namířeny proti vládě bývalé britské kolonie, která se v roce 1997 vrátila pod čínskou správu a v současnosti je spravována podle principu jedna země, dva systémy. Ten má oblasti zaručovat demokratické zřízení a autonomní výsady. Kritici tvrdí, že Čína tyto svobody postupně omezuje, což Peking popírá. Od začátku protestů bylo podle hongkongské policie zatčeno 4491 lidí ve věku 11 až 83 let. Policie zároveň odmítá nařčení z brutality.

