Petříček chce zvýšit rozpočet diplomacie o 1,5 miliardy. Peníze jsou nutné pro vládní priority

Podle prvního návrhu rozpočtu na rok 2020, pro který hlasovali pouze ministři ANO a ne členové vlády za ČSSD, by mělo ministerstvo financí hospodařit s 7,9 miliardy korun, meziročně by to znamenalo pokles o 2,9 procenta. Návrh také počítá s omezením peněz na zahraniční rozvojovou spolupráci a na humanitární pomoc o 120 milionů na 1,03 miliardy.

Petříček požaduje přidání peněz, aby bylo možné zajistit chod ministerstva a plnit mezinárodní závazky. Zmínil například řešení nelegální migrace. „My jsme odmítli povinné kvóty, od počátku říkáme, že chceme migraci řešit v zemích, kde vzniká, a potřebujeme k tomu mít finanční nástroje, jak to řešit skutečně,“ řekl.

Dříve Petříček uvedl, že přidání peněz je třeba i kvůli požadavku na otevření nové ambasády v Singapuru se kterým přišel premiér Andrej Babiš (ANO). Dnes ministr řekl, že minimální náklady na otevření ambasády by byly příští rok 45 milionů korun. Vysoké náklady by způsobilo zejména to, že v Singapuru jsou drahé nájmy.

Petříček se rovněž ohradil proti kritice ze strany ministerstva financí kvůli nespotřebovaným výdajům české diplomacie z minulých let. Část těchto peněz je podle něj vázána na připravované investice. „Jsou připravované velké rekonstrukce našich ambasád v zahraničí, ty prostředky jsou na to vázané,“ řekl.

Jan Hamáček a Andrej Babiš odcházejí ze schůzky s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech ( Autor: čtk )

