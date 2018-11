Pellegrini: Slovensko odmítne migrační pakt OSN

„Jako předseda vlády odmítám znění kompaktu o migraci a odmítám, aby platil na Slovensku,“ cituje server premiéra. Pellegrini rovněž uvedl, že požádal o analýzu ministra zahraničních věcí Miroslava Lajčáka a státního tajemníka Lukáše Parízka, pod kterého spadají mezinárodní organizace.

Lajčák již dříve pohrozil demisí v případě odmítnutí dokumentu Slovenskem. Pellegrini uvedl, že s ministrem na toto téma hovořil, a vyjádřil přesvědčení, že Lajčák se s jeho stanoviskem smíří a upřednostní službu Slovensku před svými osobními postoji.

Lajčák se na přípravě migračního paktu podílel během svého ročního působení ve funkci předsedy Valného shromáždění OSN, ve které skončil letos v září. V uplynulých týdnech ministr zahraničí migrační pakt obhajoval; tvrdil, že není závazný a že nezasahuje do kompetencí států a mimo jiné prohlásil, že téma je zneužíváno populisty, xenofoby a nacionalisty, kteří o dokumentu šíří bludy s cílem zvyšovat vlastní popularitu.

Zahraniční výbor slovenského parlamentu již přijal usnesení, podle kterého by mělo Slovensko migrační pakt odmítnout. Proti paktu se podle serveru sme.sk staví především koaliční Slovenská národní strana (SNS), ale také opoziční strany Svoboda a solidarita (SaS) a Jsme rodina-Boris Kollár.

Globální pakt o migraci má podle svých obhájců zlepšit mezinárodní řešení uprchlické problematiky, jeho cílem je podpora bezpečné, řízené a legální migrace a snížení počtu případů pašování lidí a obchodování s lidmi. Dohoda se zabývá mimo jiné tím, proč lidé migrují, jak migranty chránit, jak je v nových zemích integrovat nebo jak umožnit jejich návrat domů.

Podle stanoviska českého ministerstva zahraničí však pakt zastírá rozdíly mezi legálními a nelegálními migranty, a tím podněcuje k větší migraci, včetně migrace nelegální. Černínský palác také upozornil na to, že v závěrečném textu dokumentu chybí jasné stanovisko, že nelegální migrace je nežádoucí, které Česko při jednání prosazovalo.

Globální pakt o migraci by měly státy OSN přijmout na konferenci v Marrakéši v první polovině prosince a v lednu by o něm mělo jednat Valné shromáždění OSN.

