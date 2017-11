Onderka do čela. Brněnská ČSSD má jasno

Městský výkonný výbor ČSSD Brno-město vyzval nově zvoleného poslance a bývalého primátora Brna Romana Onderku, aby kandidoval do úzkého vedení strany. Vedení má volit únorový sjezd v Hradci Králové. Onderka uvedl, že se zatím k této otázce nevyjádří. Podle místopředsedy brněnské ČSSD Jiřího Olivy by mohl být i předsedou, to však Onderka zatím nezvažoval.