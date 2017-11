Novým předsedou ČSSD podle statutárního místopředsedy Milana Chovance nebude moci být některý ze současných nestraníků. Stanovy by kvůli tomu totiž bylo možné změnit nejdříve na únorovém sjezdu sociálních demokratů a změnu následně zaregistrovat na ministerstvu vnitra.



„Není možné, aby se stanovy aplikovaly přímo na sjezdu,“ uvedl Chovanec, který po rezignaci Bohuslava Sobotky stranu vede. Nového předsedu si podle něj vyberou delegáti sjezdu, přímá volba uplatněna nebude. K této formě výběru by podle Chovance měla strana přistoupit až „ve stabilnější době“.



Chovanec také uvedl, že mandáty členů dosavadního vedení strany skončí až na sjezdu, ačkoli někteří regionální představitelé požadovali jejich registraci po nejhorším výsledku ČSSD ve sněmovních volbách. Chovanec neprozradil, zda se o funkci ve vedení strany bude znovu ucházet. Uvedl jen, že jeho úkolem je dovést stranu do únorového sjezdu.