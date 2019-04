Obliba francouzského prezidenta Macrona je nejnižší od nástupu do funkce

S politikou francouzského prezidenta Emmanuela Macrona je spokojeno pouze 27 procent Francouzů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Opinionway, který byl dnes zveřejněn a na nějž upozornil list Le Parisien. Podle deníku je to nejméně od nástupu Macrona do Elysejského paláce v roce 2017.