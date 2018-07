Obchodní napětí ovlivňuje globální ekonomiku, varuje WTO

Obchodní bariéry, které budují velké ekonomiky, by mohly ohrozit globální ekonomické oživení a jejich účinky se již začínají projevovat. Oznámila to Světová obchodní organizace (WTO) v dnešní zprávě o obchodních restrikcích v zemích skupiny největších ekonomik světa G20. Bližší podrobnosti WTO ve zprávě neuvedla, v květnu však ukazatel čtvrtletního výhledu obchodu WTO naznačil, že růst obchodu by mohl ve druhém čtvrtletí ve srovnání s předchozími třemi měsíci zpomalit.