O vstupu do Babišovy vlády jednat nebudeme, trvá na svém ODS

Lidovci i po dnešním jednání s hnutím ANO zůstanou v opozici. Po zhruba půlhodinové schůzce to řekl předseda strany Pavel Bělobrádek. ANO podle něj odmítá splnit podmínku KDU-ČSL, aby ve vládě nebyl žádný trestně stíhaný člověk a trvá na tom, aby premiérem byl předseda hnutí Andrej Babiš.



Lidovci už před volbami oznámili, že se nebudou podílet na vládě, ve které by byla trestně stíhaná osoba. Na dnešním jednání potvrdili zástupcům ANO, že tato podmínka trvá. Navrhli přitom, že by v případném koaličním kabinetu nemusili být předsedové žádné ze spolupracujících stran, podle Bělobrádka ale ANO trvá na tom, že Babiš bude premiérem.



KDU-ČSL je podle Bělobrádka připravena i dále jednat, zatím ale nevidí, že by ze strany ANO přišel nějaký průlom. Lidovci přitom kromě personálního požadavku mají pro případný vstup do koalice i programové podmínky a trvají také na tom, že bude garantována jejich důstojná role ve vládě. Bělobrádek upozornil, že lidovci nechtějí opakovat zkušenost z vlády Jiřího Paroubka (tehdy ČSSD), kdy sociální demokraté ve Sněmovně často hlasovali s KSČM a proti svým koaličním partnerům z KDU-ČSL a US-DEU.