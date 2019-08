Novým ukrajinským premiérem bude Hončaruk, navrhl ho prezident Zelenskyj

„Hončaruk bude premiérem,“ citovala agentura Interfax-Ukrajina vyjádření poslance Andrije Heruse ze Zelenského strany Sluha národa. Herus současně zastává roli prezidentova představitele ve vládě. Novinářům řekl, že Hončaruk se těší podpoře většiny zákonodárců.

Do médií se dostala i jména některých nových ministrů. Největší rozruch panuje okolo kontroverzního ministra vnitra Arsena Avakova. Zelenskyj na jednání poslaneckého klubu Sluhy národa navrhl, aby Avakov v této funkci zůstal i v nové vládě. A to přes to, že některé nevládní organizace prezidenta vyzvaly, aby v zájmu boje proti korupci nepřipustil setrvání Avakova v kabinetu. Ministrovi vyčítají fiasko policejní reformy či neobjasnění vražd novinářů.

Generální prokurátor Jurij Lucenko, považovaný za člověka předchozího prezidenta Petra Porošenka, dnes doslova v přímém přenosu podal demisi. Stalo se tak podle listu Ukrajinska pravda dříve, než Lucenka mohli odvolat členové nového parlamentu. Očekává se, že poslanci podpoří do této funkce Ruslana Rjabošapku, dalšího ze spolupracovníků nového prezidenta Zelenského.

Zákonodárci podle deníku slibují setrvat v parlamentu tak dlouho, dokud všechna kádrová rozhodnutí - o nové vládě, generálním prokurátorovi či šéfovi tajné služby - neschválí.

