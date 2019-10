„Nezávislá” XTV Xavera Veselého: Hrad jí platí 24 tisíc za rozhovor

Smlouvu o dílo podepsal v pondělí se společností XTV šéf Správy pražského hradu Ivo Velíšek. Týdeník Euro požádal o vyjádření ke smlouvě mluvčího Správy Pražského hradu Davida Šebka, ale ten na dotazy neodpověděl. Účelem smlouvy je propagace Kanceláře prezidenta republiky a Pražského hradu. Za jedno dvacetiminutové video zaplatí Pražský hrad ze svého rozpočtu necelých 24 tisíc korun. Celkem by XTV měla podle smlouvy natočit až deset videospotů.

Xaver Veselý tvrdí, že o smlouvě nic neví. „Ale já ten pořad moderovat nebudu, to už bych věděl,” řekl Veselý. Smlouvu s Pražským hradem uzavřel za XTV její čtyřiadvacetiletý jednatel Jakub Černý. „Vytvořili jsme nabídku na základě poptávky ze Správy Pražského hradu. Obsah neřešíme, z naší strany jde jen o technickou realizaci,” uvedl Černý, aniž specifikoval, kdo bude rozhovory vést.

Kdo XTV vlastní, není jednoduché zjistit. Z obchodního rejstříku vyplývá, že vlastníkem je společnost Powermind, ale ta má anonymní akcie, sídlí na takzvané virtuální adrese, kde uvádí své sídlo další zhruba tisícovka firem. Z veřejných zdrojů navíc není možné zjistit, kdo je konečným vlastníkem společnost Powermind.

Jednatel XTV Jakub Černý

Jednatel XTV Jakub Černý ale týdeníku Euro poslal opis ze seznamu akcionářů, z něhož vyplývá, že právě on je majoritním vlastníkem společnosti Powermind, která ovládá Xaverovu internetovou televizi XTV. Společnost XTV sídlí na pražském Smíchově na adrese, kterou Xaver Veselý uvádí jako své trvalé bydliště. To, že by ve skutečnosti XTV ovládal sám Veselý, moderátor odmítá. „O té společnosti opravdu nic nevím. Jsem tady páté kolo u vozu,” řekl Xaver Veselý.

Prezident vybírá prezidenta

Na jedné z pražských virtuálních adres sídlí nejen vlastník internetové televize XTV, ale také Xaverova vlastní společnost Seven Red. „Proč bych nemohl mít virtuální adresu? Tu firmu už jsem asi před 14 dny prodal vlastníkům XTV,” uvedl Veselý.

XTV už v minulosti získala zakázku na „výrobu audiovizuálního obsahu” od Městské části Praha 10 v hodnotě přibližně 328 tisíc korun. Za každý spot zaplatila radnice Prahy 10 společnosti XTV z veřejných peněz více než 10 tisíc korun.

