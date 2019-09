Poslanci řeší žalobu na Zemana. Uzurpuje si pravomoci, které mu nenáleží, tvrdí senátor Láska

„Uzurpuje si pravomoci, které mu nenáleží,“ uvedl Láska, když poslance podrobně seznamoval s jednotlivými body žaloby. V úvodu podotkl, že jeho vystoupení bude obsáhlejší, protože kluby ANO, SPD a KSČM nereagovaly na nabídku senátorů, že přijdou probrat žalobu do jejich frakcí.

„Ambicí je prokázat, že prezident kontinuálně porušuje ústavu a ústavní pořádek,“ řekl Láska. Nejedná se podle něho o excesy, ale o systematické porušování ústavy s cílem realizovat osobní zájmy.

Ústavní soud by ale mohl podle Lásky stanovit díky žalobě mantinely i pro prezidenty budoucí, kteří by si podle něho mohli myslet, že vše, co Zeman učinil, bylo v pořádku a mohou postupovat stejně. „Je to ochrana parlamentní demokracie,“ zdůraznil za senátory další člen horní komory Tomáš Goláň (SEN 21). Senát podle Lásky odmítl k Zemanovým krokům mlčet. Podotkl ale také, že Sněmovna je prozatím chladná.

K podání žaloby potřebuje Senát souhlas třípětinové většiny poslanců. Už dopředu je zřejmé, že jej horní komora nezíská a žaloba se k Ústavnímu soudu nedostane. Koaliční kluby ANO a ČSSD, zákonodárci KSČM, kteří vládu tolerují, a opoziční SPD žalobu nepodpoří. Zbývající sněmovní strany dohromady dost hlasů nemají.

Přečtěte si esej: S prezidentem napřímo

Václav Klaus a Miloš Zeman ( Autor: Robert Klejch / CNC / Profimedia )

Láska naléhal na odpůrce žaloby z řad poslanců, aby sdělili své důvody, proč ji odmítají. „Neschovávejte se za frázi, že žaloba je právní paskvil,“ nabádal je. V Senátu hlasovalo pro návrh žaloby 48 ze 75 přítomných senátorů, potřeba bylo nejméně 45 hlasů. Láska řekl, že pokud poslanci souhlas se žalobou nedají, nebude poražen Senát, ale bude poražena parlamentní demokracie.

Senátoři v žalobě Zemanovi vyčítají osm případů jednání. Žaloba popisuje skutky od nečinnosti v případě jmenování či odvolání členů vlády po vystupování v rozporu s oficiální českou zahraniční politikou. Zeman už dříve označil návrh žaloby za ústavní negramotnost. Ohradil se proti nařčení, že by jeho kroky byly v rozporu s ústavou.

